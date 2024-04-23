Наступление России на Востоке: Зеленский встретился с Сырским

Военно-политическое руководство обдумывает варианты, как усилить на Востоке позиции украинских защитников.

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ВСУ держат оборону / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/osirskiy

Президент Владимир Зеленский встретился с Главнокомандующим ВСУ Александром Сирским на фоне обостренной ситуации на передовой.

В своем вечернем видеообращении Зеленский отметил, что особое внимание в разговоре сосредоточили на Донецком направлении, где, по данным аналитиков, у врага есть определенные успехи в продвижении.

"Сегодня говорил с главкомом Сырским, в частности о том, как усилить наших воинов в ключевых точках фронта. И особое внимание сейчас Донецкой области. Благодарен всем, кто действительно стойкий, кто своей смелостью помогает воинам на позициях рядом", - сказал Зеленский в обращении 23 апреля.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Также Зеленский отметил "хорошие новости" о новых пакетах помощи ВСУ, в частности от Великобритании.

"Сегодня также есть хорошие новости о военных пакетах от партнеров, есть новый пакет от Великобритании. Детали мы обсудили с премьером Сунаком", - высказался глава государства.

Новости с фронта - главное за 23 апреля

Сейчас россияне сосредоточили силу размером с дивизию на линии Бердичи - Новокалиново к северо-западу от Авдеевки. В ее составе - в основном четыре бригады Центрального военного округа Вооруженных сил РФ, отмечает Институт изучения войны.

Эти планы направлены на поддержку российской цели оперативного уровня, которая заключается в достижении административной границы Донецкой области через выход на город Покровск.

Кроме того, РФ может начать наземную операцию против Харькова позже этим летом. Но аналитики ISW оценивают вероятность наземного наступления российских оккупантов на Харьков как очень низкую, если Украина получит новую военную помощь от США.

Ситуация остается напряженной и в районе населенного пункта Очеретино. Российские оккупанты снова начали использовать отравляющие вещества против украинских военных. При этом эксперт BILD Юлиан Рёпке указывал на то, что российские войска продолжают продвижение вдоль железной дороги на 3 км вглубь украинских позиций и уже вошли в поселок.

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