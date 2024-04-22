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РФ не сможет оккупировать Часов Яр до 9 мая: враг сосредоточил удар на двух направлениях

Яна Ставская
22 апреля 2024, 20:52
Операция россиян на направлении Серебрянского леса не связана с наступлением РФ на Часов Яр.
Часов яр
Россияне продолжают давить на город / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российские оккупанты ведут две разные операции на Востоке, каждая из которых имеет свою цель и не связана с другой. В частности, группировка оккупантов под Выимкой и Белогоровкой ведет постоянные штурмы не потому, что хочет помочь захватчикам на Часов-Ярском направлении, отметил в эфире Радио Свобода Донбасс. Реалии майор Нацгвардии, офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко.

По его словам, сейчас у россиян сконцентрирован удар на разных направлениях.

"Потому что противник уже длительное время проводит попытки захватить населенные пункты Выемка и Белогоровка, которые непосредственно выходят на Северск. Взятие Северска - это помощь их войскам на направлении Серебрянского лесничества - Терны. Часов Яр - это отдельная их задумка", - пояснил Кожубенко.

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Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Часов Яр - это город, возле которого российские войска непосредственно стоят, и поэтому им нужно его захватить, добавил военный.

"Ни теоретически, ни практически противник Часов Яр (до 9 мая, - Главред) не возьмет. Надеюсь, что он его вообще взять не сможет. Все надеются на положительное решение в отношении нас в Америке. Наши воины сдерживают противника даже при отсутствии американской помощи", - отметил Кожубенко.

Часов Яр - последние новости с фронта

Сейчас враг давит на большинстве участков на Бахмутском направлении. Ситуация вокруг города Часов Яр в Донецкой области сложная. Силы обороны контролируют его, ситуацию. Противника в городе нет, рассказывали в ВСУ накануне.

Аналитики Минобороны Великобритании рассказали, что российские оккупационные войска, которые пытаются захватить Часов Яр в Донецкой области, используют тактику, как в Авдеевке. В частности, оккупанты сбрасывают за сутки 20-30 авиационных бомб в районе Часового Яра. Их сбрасывают с самолетов Су-25, которые работают вблизи линии соприкосновения, и Су-34, которые действуют на дистанции с использованием планирующих бомб.

Если россиянам удастся захватить этот город, у них появится возможность начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Эти города являются последним оплотом Донецкой области.

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война в Украине ВСУ Часов Яр война России и Украины
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