Снаряды для ВСУ: Боррель назвал сроки первых поставок в Украину

ЕС рассматривает вопрос предоставления Украине большего числа систем ПВО и артснарядов калибра 155 мм.

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Жозеп Боррель назвал сроки начала поставок снарядов Украине / скрин, УНИАН

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал вопрос поставок Украине артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы.

По его данным, первые поставки артиллерийских снарядов должны произойти в конце мая или в начале июня. Об этом европейский политик заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел и обороны ЕС.

"Мы не должны забывать о нехватке боеприпасов 55-го калибра и многие страны присоединились к чешской инициативе, чтобы искать боеприпасы", - подчеркнул официальный представитель ЕС. видео дня

Вместе с тем он обратил внимание на то, что первая поставка снарядов в Украину состоится в конце мая или в начале июня.

В то же время Боррель добавил, что вопрос предоставления Украине большего числа систем ПВО и артснарядов калибра 155 мм остается для представителей ЕС важнейшей целью.

Дефицит снарядов в ВСУ: последние новости по теме

Напомним, что Украина может остаться без ракет для ПВО. В отчете ISW говорится, что задержки с финансированием и поставками оружия странами Запада могут привести к существенному дефициту украинских зенитных ракет. Это позволит оккупантам более агрессивно бомбить украинские города.

Саммит ЕС не согласует покупку оружия Украиной за счет российских денег. Идея использования доходов от арестованных российских денежных средств в пользу Украины пользуется широкой поддержкой среди правительств стран ЕС. Но все же для отдельных государств этот вопрос является крайне острым.

Эксперты считают, что нехватку боеприпасов для ВСУ вряд ли удастся "закрыть" в 2024-м. Украина может не выдержать давления армии РФ, несмотря на всю мотивацию своих защитников. Все из-за дефицита боеприпасов, считает немецкое издание Der Spiegel.

Снарядный голод у ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

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