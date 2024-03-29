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Франция будет передавать Украине свое списанное оружие

Алёна Воронина
29 марта 2024, 22:46
Глава Минобороны Франции заявил, что вопрос о предоставлении Украине оружия для защиты от страны-агрессора РФ сильно политизирован.

Себастьян Лекорню, украинские военные
Франция будет передавать Украине свое списанное оружие/ коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ, defense.gouv.fr

Франция будет передавать Украине военное оборудование, у которого закончился срок действия, вместо его утилизации. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, информирует Var-Matin.

Также в ответ на замечание журналиста о существовании во Франции критики того, что Украина получает оружие с национальных складов, глава французского минобороны отметил, что критика существует разная.

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"От тех, кто думает, что мы даем слишком много, и от тех, кто думает, что мы даем недостаточно. Мы ясно видим, что говорим несколько поверхностно, а иногда и политизировано, поскольку началась европейская избирательная кампания", – отметил министр.

В то же время он добавил, что он не переступил определенной "красной линии", которая для него существует. По его словам, эта "красная линия" касается, в частности, подрыва французской системы обороны.

"Что касается оружия, которое нам удалось забрать из наших армий, например, относительно пушек "Цезарь", они, конечно, нарушили график тренировок наших артиллеристов, в частности в Канжуэрсе, но кроме этого это никогда не подрывало нашу системную артиллерию", – объяснил Лекорню.

Военная помощь Украине последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Конгресса США Майком Джонсоном, который затягивает рассмотрение законопроекта с деньгами на помощь Украине. В частности, речь шла об использовании замороженных российских активов для покрытия расходов на помощь Украине.

Также ранее в CNN отмечали, что помощь Украине зависит от верного Трампу Джонсона. Отмечается, что военная помощь Украине от США является "заложником" спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который является "одним из самых мощных союзников" российского диктатора Владимира Путина.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Напомним, Германия готовит срочную поставку снарядов украинской армии. Бундесвер передаст ВСУ 10 тысяч снарядов в ближайшее время, заявил в комментарии DW глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

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