'Не стали разбираться чей самолет': в ВСУ подтвердили 'френдли фаер' в Крыму

Плетенчук отметил, что в результате сбивания российскими системами ПВО истребителя СУ-27 самолет фактически уничтожен, однако пилота удалось спасти.

https://glavred.info/ukraine/ne-stali-razbiratsya-chey-samolet-v-vsu-podtverdili-frendli-faer-v-krymu-10554059.html Ссылка скопирована

Россияне сбили собственный СУ-27 в небе над Крымом / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вчера, 28 марта, российские силы противовоздушной обороны сбили над временно оккупированным Севастополем собственный истребитель СУ-27. Информацию о "френдли фаер" в эфире телемарафона подтвердил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, причиной такого инцидента стало повышение боеготовности сил ПВО в Крыму и россияне не стали выяснять принадлежность самолета в зоне поражения.

"У них была тревога, была боевая готовность. Здесь сработал человеческий - который мы называем бесчеловечный по отношению к россиянам - фактор... Была повышенная боеготовность, кто-то очень хотел получить медаль за сбивание самолета, поэтому не стал разбираться, свой или чужой", - пояснил он. видео дня

Смотрите видео о том, как российская ПВО сбила свой же самолет:

Скриншот

Плетенчук также добавил, что сам истребитель "фактически уничтожен, однако пилота удалось спасти.

Падение Су-27 - все подробности инцидента с самолетом ВКС

28 марта в Сети завирусилось видео с падением российского истребителя СУ-27 над Черным морем.

Российские пропагандисты пытались оправдать падение самолета технической неисправностью, однако на самом деле - это результат работы российских систем ПВО на территории временно оккупированного Крыма.

Телеграм-канал крымских партизан "Крымский ветер" сообщает, со ссылкой на собственные источники, что Су-27 был сбит россиянами второй ракетой.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред