'Не стали разбираться чей самолет': в ВСУ подтвердили 'френдли фаер' в Крыму

Вчера, 28 марта, российские силы противовоздушной обороны сбили над временно оккупированным Севастополем собственный истребитель СУ-27. Информацию о "френдли фаер" в эфире телемарафона подтвердил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
По его словам, причиной такого инцидента стало повышение боеготовности сил ПВО в Крыму и россияне не стали выяснять принадлежность самолета в зоне поражения.
"У них была тревога, была боевая готовность. Здесь сработал человеческий - который мы называем бесчеловечный по отношению к россиянам - фактор... Была повышенная боеготовность, кто-то очень хотел получить медаль за сбивание самолета, поэтому не стал разбираться, свой или чужой", - пояснил он.видео дня
Смотрите видео о том, как российская ПВО сбила свой же самолет:
Плетенчук также добавил, что сам истребитель "фактически уничтожен, однако пилота удалось спасти.
Падение Су-27 - все подробности инцидента с самолетом ВКС
28 марта в Сети завирусилось видео с падением российского истребителя СУ-27 над Черным морем.
Российские пропагандисты пытались оправдать падение самолета технической неисправностью, однако на самом деле - это результат работы российских систем ПВО на территории временно оккупированного Крыма.
Телеграм-канал крымских партизан "Крымский ветер" сообщает, со ссылкой на собственные источники, что Су-27 был сбит россиянами второй ракетой.
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