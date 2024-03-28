РФ потеряла истребитель Су-27: самолет весь в огне упал на дно Черного моря

Российский истребитель Су-27 могли сбить сами же оккупанты.

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ВСУ уничтожили российский истребитель Су-27 / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В небе над Черным морем был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-27. Видео с огненным падением самолета уже разлетелось в Сети.

Как сообщает Telegram-канал Крымский ветер, этот истребитель взлетел из аэродрома Бельбек. По одной из версии, его могли "уничтожить россияне". Позже появилась информация о том, что самолет был уничтожен из С-400.

Смотрите видео с уничтожением российского Су-27:

ВСУ уничтожили российский истребитель Су-27 / фото: скриншот

видео дня

В Сети также сообщили о том, что по истребителю Су-27 стреляла российская система ПВО "Панцирь-С1" из Инкермана. Эта система еще несколько месяцев назад была замечена на Зеленой горке.

ВСУ уничтожили российский истребитель Су-27 / Коллаж: Главред, фото: Telegram/Крымский ветер

Падение Су-27 - оккупанты прокомментировали уничтожение самолета

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил что, что российский истребитель Су-27 был уничтожен. Он утверждает, что российский пилот успел катапультироваться.

"Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает", - написал оккупант.

Уничтоженные российские самолеты - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 марта в Симферопольском районе временно оккупированного Россией Крыма были слышны сильные взрывы. Под удар попали самолеты и корабли.

12 марта в Ивановской области России разбился военно-транспортный самолет Ил-76. В самолете загорелся и отвалился двигатель, пилот пытался совершить посадку, но не удалось.

31 января, Воздушные силы Украины, вероятно, совершили удар по аэродрому Бельбек на временно оккупированном Крыму. Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук опубликовал в своем Telegram-канале видео с аэродрома Бельбек.

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