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"Двигатель загорелся и отпал после вылета": в России разбился еще один Ил-76

Юрий Берендий
12 марта 2024, 12:58
Жители российского Иваново сообщают о густом черном дыме со стороны аэропорта, на место вероятного падения самолета выехали кареты скорой помощи.
'Двигатель загорелся и отпал после вылета': в России разбился еще один Ил-76
В результате падения самолета ликвидированы 8 членов экипажа и 7 пассажиров / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

12 марта в Ивановской области России, вероятно, разбился военно-транспортный самолет. Российские пропагандистские телеграм-каналы сообщают, что речь идет об Ил-76.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых запечатлен самолет с горящим двигателем. Самолет должен был приземлиться на аэродроме Северный вблизи города Иваново, однако упал в лесополосе в районе села Подталицы и Богородского кладбища.

По данным российских телеграм-каналов, на борту Ил-76 находились 12 человек.

видео дня

Сообщается, что у самолета загорелся и отвалился двигатель, он попытался совершить посадку на аэродроме, но не смог. Жители Иваново сообщают, что в разных районах города виден черный дым. На место происшествия выехали несколько карет скорой помощи.

Впоследствии российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области во время взлета для выполнения планового полета.

"На борту самолета Ил-76, который потерпел крушение, находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной крушения Ил-76 в Ивановской области стал пожар одного из двигателей во время взлета самолета", - говорится в сообщении ТАСС.

Смотрите видео с моментом падения российского Ил-76:

Аэродром "Северный" - военный аэродром вблизи города Иваново. Способен принимать самолеты Ил-76, Ан-22, А-50, Ту-154 и все более легкие, а также вертолеты всех типов.

Что известно о самолете Ил-76

Ил-76 - советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшина. Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Все кабины Ил-76 загерметизированы, что дает возможность перевозить 167 солдат с личным оружием или обеспечить выброс 126 человек десантной группы, пишет Википедия.

24 января 2024 года возле Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76.

Уничтожение российской авиации

По данным Генштаба, в течение полномасштабного вторжения Россия потеряла более 340 самолетов. В феврале Украина отметилась массовой ликвидацией российских самолетов, за две недели удалось уничтожить более 10 самолетов РФ.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат также отметил, что после уничтожения российских самолетов активность врага в воздухе уменьшилась. Оккупанты меньше применяют управляемые авиационные бомбы, однако эти удары не прекращаются.

Как сообщил Главред, ракетные войска Воздушных сил нанесли удар по российским самолетам на расстоянии более 150 км. Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил об этом в Telegram и отметил, что продолжается проверка результатов удара.

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