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"Сегодняшний налет готовили 5 дней": Жданов сказал, когда РФ может снова массированно ударить

Алёна Воронина
29 марта 2024, 21:27
Раньше оккупанты цепляли на один самолет по 8-9 ракет, а сейчас – только по две. Это говорит о техническом состоянии самолетов окупантов.
Жданов
Жданов сказал, когда РФ может снова массированно атаковать/ коллаж: Главред, фото: Главред, ГСЧС, минобороны РФ

Страна-агрессор Россия вряд ли сможет повторить массированный удар по Украине уже сегодня, в ночь на 30 марта. На подготовку массированной атаки ракетами и дронами, которая состоялась в ночь на 29 марта, у захватчиков ушло 5 суток.

Для подготовки следующего удара российским оккупантам может понадобиться несколько суток. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua.

"Если смотреть по статистике, то между первым и вторым ударом в марте были сутки, они повторили на следующий день. А сегодняшний налет они готовили пять дней, с 24 марта. Трудно сказать (когда может произойти следующий удар – ред.). Думаю, что несколько суток им потребуется для того, чтобы подготовить следующий налет. Здесь еще есть определенные особенности", – отметил военный эксперт.

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Жданов также обратил внимание, что российские оккупанты сегодня применили 11 самолетов и 22 ракеты, то есть захватчики уже не цепляют на один самолет более двух ракет.

"Это говорит о техническом состоянии самолетов, они просто не могут. А вообще полная нагрузка – восемь-десять ракет на один самолет, и так было в самом начале. По восемь ракет они цепляли на каждый самолет Ту-95. Сегодня – максимум две ракеты. То, что долетела 21, говорит о том, что одну они где-то потеряли. Или она сама отвалилась и упала, или она из-за технической неисправности не долетела до нашего воздушного пространства. Потому что самолет никогда не нагружается асимметрично, должен быть баланс. Иначе пилотам очень трудно держать в воздухе. Я думаю, что несколько суток им потребуется, чтобы подготовиться к следующему удару", – сказал Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Массированный удар по Украине 29 марта ситуация в энергосети

РФ массированно атаковала объекты энергетики Украины в ночь на пятницу, 29 марта. Российские оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. В Днепропетровской области были применены аварийные отключения, в Харьковской области – графики почасовых отключений.

После этого стало известно, что силы ПВО уничтожили 84 воздушные цели во время ночной атаки оккупантов по Украине. В целом захватчики использовали 99 средств воздушного нападения. Объектом российской атаки стал топливно-энергетический сектор Украины, сообщили в Воздушных силах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ракеты РФ повредили энергетическую инфраструктуру в шести областях. Пострадали энергообъекты в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях.

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