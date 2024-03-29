В 4 областях будут аварийные отключения электричества: в 'Укрэнерго' сделали важное заявление

Из-за ночной атаки оккупантов, которая вызвала возникновение недостаточного объема мощности в энергосети, еще больше областей Украины затронут ограничения.

https://glavred.info/ukraine/v-4-oblastyah-budut-avariynye-otklyucheniya-elektrichestva-v-ukrenergo-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10554008.html Ссылка скопирована

В 4 областях будут аварийные отключения электричества/ коллаж: Главред, фото: pexels, depositphotos.com/ua

В "Укрэнерго" заявили, что вынуждены применить графики аварийных отключений электроэнергии в трех областях.

Ограничения вызваны недостаточным объемом мощности из-за ночной атаки. Об этом говорится в заявлении компании, которое было опубликовано в Telegram.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить графики аварийных отключений до вечера в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях. Основная причина – отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны, как следствие ночной массированной российской атаки на украинские электростанции", – говорится в сообщении. видео дня

В компании в то же время напомнили, что также продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и в Кривом Роге.

"Потребителей в других регионах также просим потреблять электроэнергию экономно и сознательно", – добавили в "Укрэнерго".

Массированный удар по Украине 29 марта – ситуация в энергосети

РФ массированно атаковала объекты энергетики Украины в ночь на пятницу, 29 марта. Российские оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. В Днепропетровской области были применены аварийные отключения, в Харьковской области – графики почасовых отключений.

После этого стало известно, что силы ПВО уничтожили 84 воздушные цели во время ночной атаки оккупантов по Украине. В целом захватчики использовали 99 средств воздушного нападения. Объектом российской атаки стал топливно-энергетический сектор Украины, сообщили в Воздушных силах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ракеты РФ повредили энергетическую инфраструктуру в шести областях. Пострадали энергообъекты в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред