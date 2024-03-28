Зеленский переговорил со спикером Джонсоном: все подробности

В частности, речь шла об использовании замороженных российских активов для покрытия расходов на помощь Украине.

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Президент еще раз подчеркнул важность одобрения помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, ОП

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Конгресса США Майком Джонсоном, который затягивает рассмотрение законопроекта с деньгами на помощь Украине.

В своих соцсетях Зеленский поделился подробностями звонка.

"Поблагодарил его лично, обе партии, американский народ и президента Байдена за жизненно важную поддержку Украины с начала российского вторжения. Рассказал о ситуации на поле боя, в частности о стремительном усилении российского воздушного террора. Только за прошедшую неделю украинские города и громады подверглись ударам 190 ракетами, 140 "шахедами" и 700 КАБами. Выведена из строя крупнейшая украинская ГЭС", - сообщил глава государства.

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Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Он отметил, что в этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно.

"Мы осознаем, что в Палате представителей есть разные позиции относительно того, как это сделать, но главное - чтобы вопрос помощи Украине оставался фактором объединения", - добавил президент.

Также Зеленский обсудил с Джонсоном необходимость скорейшего перекрытия источников, из которых Россия финансирует свою войну, и использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Новости с фронта – Россия готовится к новому наступлению, а Украине нечем отбиваться

Ранее The Economist писал, что летом страна-агрессор Россия может начать новое большое наступление по всему фронту.

По данным экспертов, тупик, в который зашла военная помощь Украине от США, рискует позволить России прорвать оборонительные линии Украины.

Также отмечается, что Украина опаздывает с укреплением собственных оборонных позиций. Там считают, что власти страны "все еще мечтают о новом контрнаступлении" и боятся, что нынешняя линия фронта может "превратиться в границу", которая "отрезает часть страны и лишает ее большей части выхода к морю".

Президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами CBS News отметил, что Украина выдержала зимнее наступление россиян с ограниченным запасом вооружения, но к новой операции врага не готова.

"А к этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию… Потому что партнеры иногда очень рады, что мы стабилизировали ситуацию… Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас", – ответил глава государства.

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