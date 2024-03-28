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Скандал в сети: бойца ВСУ не впустили в вагон из-за собаки, он ехал в тамбуре

Яна Ставская
28 марта 2024, 18:33
В Укрзализныце уже прокомментировали произошедшее.
Скандал в сети: бойца ВСУ не впустили в вагон из-за собаки, он ехал в тамбуре
Поездка у военного заняла почти 3 часа / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/daria_bronska

Нацгвардейца по дороге из Киева в Чернигов не впустили в вагон "Интерсити" из-за большого пса. В итоге военный ехал почти три часа в пути в тамбуре вместе со служебной собакой. Историю пересказала в Instagram Дарья Рубан.

Девушка, как сообщила она в комментарии УП, встретила бойца Валерия на выходе в вагон-кафе. Расспросив у него, почему мужчина стоит в тамбуре, тот ответил: "Не позволяют".

Собаку, которая тоже служит в Нацгвардии, зовут Эрми. Валерий поделился, что вместе с псом они выполняют различные боевые задачи по всей Украине еще с начала полномасштабного вторжения.

видео дня

"Я поняла, что не могу молчать об этой ситуации. Обратилась к проводнику с просьбой объяснить ситуацию. На что получила ответ, что запрет ездить вместе с большими собаками предусматривают правила и их нельзя нарушать", - сказала Дарья.

Военного не впустили в вагон - смотрите видео:

Скандал в сети: бойца ВСУ не впустили в вагон из-за собаки, он ехал в тамбуре

В Укрзализныце ответили, что в поездах "Интерсити" запрещено ехать с большими собаками (ростом более 45 сантиметров). Путешествовать с такими животными можно только выкупив все места в купе. Также собака обязательно должна иметь намордник.

Если пассажир с большим любимцем намерены воспользоваться "Интерсити", они будут ехать в тамбуре, пояснили в "УЗ".

Новости Украины - последние скандалы в сети

Не так давно вокруг компании Укрзализныця снова разгорелся скандал. Пассажирка пожаловалась на то, что проводник отказался пересадить ее в другое купе из-за мужчины, который делал ей непристойные предложения. В УЗ говорят, что конфликт между пассажирами возник из-за русского языка, и проводят служебное расследование.

Как писал Главред, россиянка спровоцировала скандал в сети, решив оклеветать водителя в Казахстане - она пожаловалась службе поддержки на якобы домогательства с его стороны. По ролику, снятому самим пострадавшим, следует, что жалобы россиянки были безосновательными - с водителем она общалась ровным тоном, тогда как в разговоре с оператором перешла - ни с того, ни с сего - на крик.

Еще ранее скандальная блогерша Анна Алхим в своем фирменном стиле решила ответить на накрывший ее шквал критики после того, как она записала видео, на котором пританцовывала и улыбалась под российский трек на аллее погибших Героев в Хмельницком.

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война в Украине скандал ВСУ Укрзализныця война России и Украины
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