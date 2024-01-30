Начала сама себя душить: россиянка устроила "комедию" в Казахстане, шантажируя таксиста

Россиянка наклеветала на водителя в Казахстане, пожаловавшись службе поддержки на якобы домогательства с его стороны.
Видео конфликта россиянки с местным таксистом опубликовали в Х. Авторы поста утверждают, что таким образом русскоговорящая женщина пыталась "выбить" из водителя деньги. Впрочем, следует отметить, настоящая причина "комедии", которую устроила пассажирка казахского сервиса, неизвестна.
В то же время из ролика, снятого самим пострадавшим, следует, что жалобы россиянки были беспочвенны - с водителем она общалась ровным тоном, тогда как в разговоре с оператором перешла ни с того, ни с сего на крик.
"Я села в такси… В общем, мужчина начал такие вещи говорить, мне даже стыдно сказать. Во-первых, он начал меня меня оскорблять, домогаться… Господи, приедьте", - проорала россиянка в телефон.
Затем женщина легла на сидение и начала сама себя душить, все еще жалуясь на домогательства. Сам парень снимал происходящее на камеру, не скрывая своего удивления.
"Это ужас какой-то! Я ее пальцем не трогал", - ответил парень.
В сети предположили, что инсценированная россиянкой ситуация могла вполне быть частью ИПСО России против Казахстана.
"Скоро они начнут требовать, чтобы Путин ввел войска в Казахстан под лозунгом защиты русскоязычного населения!" - высказался пользователь под ником Посланник мира.
Россиянка устроила скандал в Казахстане - смотрите видео:
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