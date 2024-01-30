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Начала сама себя душить: россиянка устроила "комедию" в Казахстане, шантажируя таксиста

Яна Ставская
30 января 2024, 19:44
Инсценированная ситуация вполне может быть российской ИПСО, считают в сети.
Начала сама себя душить: россиянка устроила
Таксист был очень удивлен таким поведением пассажирки / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

Россиянка наклеветала на водителя в Казахстане, пожаловавшись службе поддержки на якобы домогательства с его стороны.

Видео конфликта россиянки с местным таксистом опубликовали в Х. Авторы поста утверждают, что таким образом русскоговорящая женщина пыталась "выбить" из водителя деньги. Впрочем, следует отметить, настоящая причина "комедии", которую устроила пассажирка казахского сервиса, неизвестна.

В то же время из ролика, снятого самим пострадавшим, следует, что жалобы россиянки были беспочвенны - с водителем она общалась ровным тоном, тогда как в разговоре с оператором перешла ни с того, ни с сего на крик.

видео дня

"Я села в такси… В общем, мужчина начал такие вещи говорить, мне даже стыдно сказать. Во-первых, он начал меня меня оскорблять, домогаться… Господи, приедьте", - проорала россиянка в телефон.

Затем женщина легла на сидение и начала сама себя душить, все еще жалуясь на домогательства. Сам парень снимал происходящее на камеру, не скрывая своего удивления.

"Это ужас какой-то! Я ее пальцем не трогал", - ответил парень.

В сети предположили, что инсценированная россиянкой ситуация могла вполне быть частью ИПСО России против Казахстана.

"Скоро они начнут требовать, чтобы Путин ввел войска в Казахстан под лозунгом защиты русскоязычного населения!" - высказался пользователь под ником Посланник мира.

Россиянка устроила скандал в Казахстане - смотрите видео:

Начала сама себя душить: россиянка устроила

Ранее Главред писал, как в московском караоке-баре одну из посетительниц буквально "разорвало", когда одни из посетителей решили исполнить песню украинской группы Океан Эльзы "Я не здамся без бою".

Недавно скандальная блогерка Анна Алхим в своем фирменном стиле решила ответить на шквал критики, который обрушился на нее, после того, как она записала видео, на котором пританцовавыла и ухмылялась под российский трек на аллее погибших Героев в Хмельницком.

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