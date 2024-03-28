Обстрел Харькова: женщина из разрушенной квартиры говорит, что нельзя бить по РФ

Российские оккупанты наносят удары по Харькову с 24 февраля 2022 года. В среду, 27 марта этого года враг атаковал город авиабомбами, из-за чего были частично разрушены две пятиэтажки. 60-летняя харьковчанка из одной разрушенной квартиры, выдала бред, о котором говорят российские пропагандисты. Видео опубликовала журналистка Мария Малевская и оно уже разлетелось в Сети.
Женщина цинично заявила, что украине не нужно бить по территории России, а с оккупантами, которые каждый день убивают украинцев, "нужно жить дружно".
"Не надо радоваться и кидать туда тоже! ... Я считаю, что с соседями надо жить дружно, вот и все ... Я за то, чтобы мы жили дружно", - говорит 60-летняя харьковчанка, разбирая свои завалы.видео дня
Журналистка пыталась достучаться и объяснить, что 24 февраля Россия напала на Украину и начала забрасывать ее ракетами несмотря на то, что наши защитники не обстреливали территорию врага. Однако женщина всячески игнорировала этот вопрос и отказывалась на него отвечать.
Смотрите видео о том, как харьковчанка говорит, что с РФ нужно жить дружно:
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В среду, 27 марта, Россия атаковала Украину ракетами и авиабомбами. В частности, новосозданным боеприпасом УМПБ Д-30 было нанесено несколько ударов по Харькову.
Глава ОГА Олег Синегубов заявил, что этот боеприпас преодолевает 90 км, что делает его очень опасным. Применяют его как и с самолета, так и с РСЗО "Смерч".
По информации правоохранителей, один удар пришелся по общеобразовательной школе, второй - прямо посреди жилых домов. Суспільне уточняет, что один из "прилетов" пришелся по детской площадке.
Впервые с 2022 года враг ударил по Харькову авиабомбами, подчеркнул, в свою очередь, руководитель Следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.
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