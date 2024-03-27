Россия снова ударила по Украине: взрывы в ряде городов, много пострадавших

Российские захватчики снова атаковали дома украинцев. Впервые с 2022 года Россия выпустила по Харькову авиабомбы.

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РФ устроила очередной воздушный террор / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Нацполиция Харьковщины

В среду, 27 марта, Россия атаковала Украину ракетами и авиабомбами. В частности, новым боеприпасом УМПБ Д-30 было нанесено несколько ударов по Харькову.

Где сегодня в Украине было неспокойно - читайте на Главреде.

Взрывы сегодня, 27 марта - в ряде областей "отгремело"

В сети сообщали о взрывах в Днепропетровской области, Харькове, Херсоне, Запорожье и Николаеве. Наконец, над Днепропетровской областью, по информации ОВА, была уничтожена вражеская ракета.

видео дня

Также паблики публиковали дым под Запорожьем, похожий на работу ПВО.

Удар по Николаеву 27 марта - "прилетело" баллистикой

Под удар российских захватчиков попал Николаев. По предварительной информации, враг использовал для атаки баллистическую ракету Искандер-М. Однако начинка ракеты была "фугасной", а не кассетной, как раньше.

По словам городского головы Александра Сенкевича, в результате атаки РФ пострадало 8 человек. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Прилет по Николаеву - смотрите видео:

Взрывы в Харькове - впервые с 2022 года Россия сбросила на город авиабомбы

Почти одновременно взрывы прогремели и в Харькове . По сообщению местных властей, под удар попал Шевченковский район - это жилой район.

По информации правоохранителей, один удар пришелся по общеобразовательной школе, второй - прямо посреди жилых домов. Суспильне уточняет, что один из "прилетов" пришелся по детской площадке.

Последствия прилета по Харькову / Коллаж Главреда. Фото: Нацполиция Харьковщины

Количество пострадавших каждые полчаса увеличивается - по состоянию на 18:00 известно о 18 раненых. Среди пострадавших есть дети возрастом 3 месяца, 1,5 года, 10 и 13 лет.

Впервые с 2022 года враг ударил по Харькову авиабомбами, отметил, в свою очередь, руководитель Следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Что такое УМПБ Д-30 СН, которыми ударили по Харькову

Полиция Харьковщины подтвердила, что противник сбросил на город 27 марта УМПБ Д-30 СН - дешевый аналог крылатой ракеты.

Как писал Главред ранее, УМПБ Д-30 СН - новый боеприпас. В начале марта 2024 года аналитики начали фиксировать применение УМПБ Д-30 СН по прифронтовой зоне.

Тогда эксперты указывали, что эти бомбы Россия, вероятно, выпускает с наземных установок. В роли последней в РФ декларируется модернизация РСЗО "Смерч" - "Торнадо-С".

В то же время руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко в разговоре с Суспильным сказал, что этот боеприпас по городу оккупанты, вероятно, выпустили из самолета.

"Это нечто среднее между КАБ и ракетой. Окончательные выводы сделают взрывотехники. Этот боеприпас достаточно мощный, чтобы фактически развалить два дома, между которыми он попал, и несколько домов, которые на расстоянии", - сказал Тимошко.

Материал подготовила: Яна Ставская

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