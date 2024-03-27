УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Россия снова ударила по Украине: взрывы в ряде городов, много пострадавших

Яна Ставская
27 марта 2024, 18:25
Российские захватчики снова атаковали дома украинцев. Впервые с 2022 года Россия выпустила по Харькову авиабомбы.
Россия снова ударила по Украине: взрывы в ряде городов, много пострадавших
РФ устроила очередной воздушный террор / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Нацполиция Харьковщины

В среду, 27 марта, Россия атаковала Украину ракетами и авиабомбами. В частности, новым боеприпасом УМПБ Д-30 было нанесено несколько ударов по Харькову.

Где сегодня в Украине было неспокойно - читайте на Главреде.

Взрывы сегодня, 27 марта - в ряде областей "отгремело"

В сети сообщали о взрывах в Днепропетровской области, Харькове, Херсоне, Запорожье и Николаеве. Наконец, над Днепропетровской областью, по информации ОВА, была уничтожена вражеская ракета.

видео дня

Также паблики публиковали дым под Запорожьем, похожий на работу ПВО.

Удар по Николаеву 27 марта - "прилетело" баллистикой

Под удар российских захватчиков попал Николаев. По предварительной информации, враг использовал для атаки баллистическую ракету Искандер-М. Однако начинка ракеты была "фугасной", а не кассетной, как раньше.

По словам городского головы Александра Сенкевича, в результате атаки РФ пострадало 8 человек. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Прилет по Николаеву - смотрите видео:

Россия снова ударила по Украине: взрывы в ряде городов, много пострадавших

Взрывы в Харькове - впервые с 2022 года Россия сбросила на город авиабомбы

Почти одновременно взрывы прогремели и в Харькове . По сообщению местных властей, под удар попал Шевченковский район - это жилой район.

По информации правоохранителей, один удар пришелся по общеобразовательной школе, второй - прямо посреди жилых домов. Суспильне уточняет, что один из "прилетов" пришелся по детской площадке.

Россия снова ударила по Украине: взрывы в ряде городов, много пострадавших
Последствия прилета по Харькову / Коллаж Главреда. Фото: Нацполиция Харьковщины

Количество пострадавших каждые полчаса увеличивается - по состоянию на 18:00 известно о 18 раненых. Среди пострадавших есть дети возрастом 3 месяца, 1,5 года, 10 и 13 лет.

Впервые с 2022 года враг ударил по Харькову авиабомбами, отметил, в свою очередь, руководитель Следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Что такое УМПБ Д-30 СН, которыми ударили по Харькову

Полиция Харьковщины подтвердила, что противник сбросил на город 27 марта УМПБ Д-30 СН - дешевый аналог крылатой ракеты.

Как писал Главред ранее, УМПБ Д-30 СН - новый боеприпас. В начале марта 2024 года аналитики начали фиксировать применение УМПБ Д-30 СН по прифронтовой зоне.

Тогда эксперты указывали, что эти бомбы Россия, вероятно, выпускает с наземных установок. В роли последней в РФ декларируется модернизация РСЗО "Смерч" - "Торнадо-С".

В то же время руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко в разговоре с Суспильным сказал, что этот боеприпас по городу оккупанты, вероятно, выпустили из самолета.

"Это нечто среднее между КАБ и ракетой. Окончательные выводы сделают взрывотехники. Этот боеприпас достаточно мощный, чтобы фактически развалить два дома, между которыми он попал, и несколько домов, которые на расстоянии", - сказал Тимошко.

Материал подготовила: Яна Ставская

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья новости Харькова новости Днепропетровска новости Николаева война России и Украины
Реклама

Главное за день

Могут ли войска РФ пойти на Харьков или Киев: генерал Ходжес объяснил ситуацию

Могут ли войска РФ пойти на Харьков или Киев: генерал Ходжес объяснил ситуацию

18:31 Мир
Россия снова ударила по Украине: взрывы в ряде городов, много пострадавших

Россия снова ударила по Украине: взрывы в ряде городов, много пострадавших

18:25 Аналитика
Какие регионы накроют дожди, а где припечет солнце: синоптики поразили прогнозом

Какие регионы накроют дожди, а где припечет солнце: синоптики поразили прогнозом

17:57 Синоптик
Все главные новости

Популярное

«Вмазала сестре-предательнице»: сестра Королевой вышла с флагом Украины 23397

"Вмазала сестре-предательнице": сестра Королевой вышла с флагом Украины

Гороскоп Таро на апрель 2024: Козерогам - страх, Водолеям - перемены, Рыбам - прибыль 7487

Гороскоп Таро на апрель 2024: Козерогам - страх, Водолеям - перемены, Рыбам - прибыль

«Мы разные»: путинист Иосиф Пригожин высказался о разводе с Валерией 5840

"Мы разные": путинист Иосиф Пригожин высказался о разводе с Валерией

Одно лицо с Леонтьевым: как выглядит 70-летняя жена певца 3990

Одно лицо с Леонтьевым: как выглядит 70-летняя жена певца

Последние новости

18:37

Украина потеряла место в топе потенциальных победителей на Евровидении-2024

18:31

Могут ли войска РФ пойти на Харьков или Киев: генерал Ходжес объяснил ситуацию

18:25

Россия снова ударила по Украине: взрывы в ряде городов, много пострадавшихВидео

17:57

Какие регионы накроют дожди, а где припечет солнце: синоптики поразили прогнозом

17:45

Бронь от мобилизации с зарплатой от 35 000 грн: в Раде приняли решение

Европа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – СамусьЕвропа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – Самусь
17:17

"Хронический" холостяк Леонардо Ди Каприо обручился - СМИ

17:00

ВСУ уничтожают "сумасшедшее количество пехоты и техники" под Авдеевкой - Третья штурмовая

16:47

В Германии призвали заморозить войну: в Украине сделали заявление

16:17

Привел, как жену: бывший муж Ани Лорак выгулял любовницу в Киеве

Реклама
16:16

Демобилизация после 36 месяцев службы: в ВРУ раскрыли важную правку

16:10

Переживают на солнечном берегу: блогерша Пренткович с бойфрендом оказались в Португалии

16:08

РФ впервые с 2022-го сбросила на Харьков авиабомбы: под ударом - многоэтажки, есть погибшие

15:53

Стало известно, в каком статусе французские войска могут появиться в Украине

15:42

Экс-жена Виктора Павлика хотела принять постриг и намекнула на новый роман

15:36

"За время войны такого не видели": в 3 ОШБр рассказали о потерях РФ возле Авдеевки

15:29

Сколько Британия могла бы провоевать с РФ: в The Telegraph узнали сроки и детали

15:27

Гороскоп на апрель 2024: что можно и чего категорически нельзя делать

15:26

Когда в Украине ударит +22 градуса: синоптик назвала дату

15:24

Принц Гарри попал в уголовное дело: появились детали

14:49

В Николаеве раздаются мощные взрывы: враг нанес удар баллистикой по городу

Реклама
14:39

"Без комментариев": на концерте Приходько случилась "огромная трагедия"

14:27

"Это невероятно быстрое оружие": в Воздушных силах объяснили, как сбивают "Цирконы"

14:21

В числе первых: под каким номером Украина выступит на Евровидении-2024

14:04

Что "видит почти каждый" перед смертью: медсестра назвала единственную вещь

13:22

Несчастный случай: обездвиженная Алена Шоптенко попала в больницу

13:17

Надо найти цифру 2 среди букв за 5 секунд: чрезвычайно сложная загадка

13:13

"Самый привлекательный" Гнатковский раскрыл подробности о съемках в "Довбуше"

13:10

Ракетный удар по Украине: Гуменюк оценила угрозу обстрела ракетами "Циркон"

12:58

Одно лицо с Леонтьевым: как выглядит 70-летняя жена певца

12:26

"Нужно рисковать": астролог назвал самые прибыльные дни апреля 2024Видео

12:21

Размягчит и разрушит: эксперт назвал лучшее средство от известкового налета

12:13

Серьезный удар: в ВМС назвали количество уничтоженных и поврежденных кораблей РФ

12:09

"Была безумной": вдова Кузьмы Скрябина рассказала про личную жизнь сейчас

12:03

Заявления Макрона об отправке войск в Украину разозлили Вашингтон - Bloomberg

12:00

"Не все страны понимают, что действовать надо срочно": в МИД Швеции сказали, как остановить РФ

11:51

"Мы разные": путинист Иосиф Пригожин высказался о разводе с Валерией

11:34

Угроза наступления РФ на Харьков: генерал ВСУ оценил ситуацию на границе

10:53

Китайский гороскоп на завтра 28 марта: Козлам - обман, Змеям - перемены в судьбе

10:50

Астролог назвал самые опасные дни апреля: "Есть угроза смертей"Видео

10:38

"Не поощряем и не поддерживаем": в США удивили позицией насчет ударов по НПЗ РФ

Реклама
10:30

Когда не стоит игнорировать воздушную тревогу: замминистра назвал опасный день

10:11

"Отдала все, что было": предательница Лолита на грани нищеты

10:05

Долетает до Киева за 3 минуты и разносит дом в щепки: чем опасна ракета "Циркон"

09:57

Не для наступления: в ISW назвали причину создания в РФ военных резервов

09:53

"Действует как разъяренный террорист": эксперт рассказал об изменении тактики ударов РФ

09:46

"Процедура началась": Алла Пугачева пополнит список иноагентов в РФ

09:40

Парень-сантехник эффектно отомстил девушке после расставания

09:40

Гороскоп на завтра 28 марта 2024: Девам - прибыль, Тельцам - полезное знакомство

09:09

Церковный праздник 28 марта: что запрещено делать на преподобного Илариона

08:53

Байден назвал Путина "мясником" и сказал, как защитить Украину

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять