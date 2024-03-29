"Держит в заложниках 42 млн человек": помощь Украине зависит от верного Трампу Джонсона - CNN

Киев имеет лучшую противовоздушную оборону в Украине, однако государство не имеет ресурсов для того, чтобы таким образом защитить другие города.

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Жизнь украинцев зависит от того, вынесет ли Майк Джонсон законопроект на рассмотрение Палаты представителей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Военная помощь Украине от США является "заложником" спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который является "одним из самых мощных союзников" президента России Владимира Путина. Об этом пишет американское издание CNN.

Отмечается, что для защиты от атак российских оккупантов Украине нужны средства противовоздушной обороны, которые зависят от помощи США.

Киев имеет лучшую противовоздушную оборону в Украине, однако государство не имеет ресурсов для того, чтобы таким образом защитить другие города.

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По словам председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра, Украина нуждается в помощи США, однако она не поступила, тогда как боеприпасы к средствам ПВО заканчиваются.

"Майк Джонсон, верный Дональду Трампу, который восхвалял Путина, держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине", — пишет CNN.

Издание отметило, что украинцы знают, что их жизни зависят от того, вынесет ли Майк Джонсон дополнительный законопроект о национальной безопасности на рассмотрение Палаты представителей.

Кто такой Майк Джонсон Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября 2023 года стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев. Как отмечали СМИ, этот конгрессмен голосовал против многих инициатив Конгресса по поддержке Украины. Впрочем, в процессе избрания на должность спикера Джонсон сказал, что открыт к переговорам по запросу президента Джо Байдена. В настоящее время Джонсон отказывается выносить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за "миграционного" спора с Белым домом.

Тем временем спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что в Минобороны США заявили, что продолжают взаимодействовать с законодателями, чтобы ускорить принятие законопроекта о поддержке Украины, передает Укринформ.

"Министр и министерство в целом продолжают активно взаимодействовать и работать с Конгрессом в попытках добиться принятия законопроекта с дополнительным финансированием", – сказал представитель Минобороны США.

По его словам, позиция Пентагона состоит в том, что принятие законопроекта необходимо для обеспечения национальной безопасности. И на это существует много причин, "не последней из которых является продолжение поддержки Украины в ее борьбе".

Военная помощь Украине от США США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден. Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей". Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

Россия усилила ракетные атаки на Украину

29 марта российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты по территории Украины. Позже взлетели три МиГ-31К. Ракетно-дроновая атака продолжалась 9 часов.

Под атакой находились Днепр, Каменское, Павлоград, Кременчуг, отдельные населенные пункты Днепропетровской, Львовской областях, Ивано-Франковск. Удары наносились, в том числе, и по энергетическому комплексу Украины.

В Укрэнерго сообщили, что оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. В ДТЭК добавили, что оккупанты атаковали три теплоэлектростанции. Пострадал энергетик.

По данным Воздушных сил, оккупанты применили различные типы ракет и ударные БПЛА. Всего – 99 средств воздушного нападения. В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели: 58 "Шахедов" и 26 ракет.

25 марта в Киеве также прогремели мощные взрывы - оккупанты нанесли ракетный удар. Взрывы прозвучали сразу после объявления воздушной тревоги в столице. Все подробности атаки читайте в материале: РФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на Печерске.

Предыдущая атака на столицу была 21 марта. О последствиях ракетного удара читайте ив материале: Ракетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшие.

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