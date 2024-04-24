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РФ изменит цели и усилит удары: в ISW назвали вероятные сроки

Алёна Воронина
24 апреля 2024, 08:25
Захватчики могут усилить атаки ракетами и дронами в ближайшие недели.
Украинские военные, российские военные
РФ изменит цели и усилит удары, отмечают в ISW/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, минобороны РФ

Российские оккупанты могут усилить удары ракетами и беспилотниками в ближайшие недели, чтобы нанести как можно больший ущерб украинской инфраструктуре и оборонно-промышленной базе, пока еще не пришла помощь из США.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны(ISW). Они напомнили, что о намерениях страны-агрессора России усилить свои удары по Украине ранее говорил, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Военные аналитики высказали предположение, что сосредоточенность заявлений Шойгу на ударах по украинской логистике может свидетельствовать о намерениях российских оккупантов изменить свой набор целей и пытаться поразить транспортную инфраструктуру, логистику и военные складские объекты.

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Также в ISW отмечают, что российские захватчики, вероятно, в ближайшие недели активизируют свои текущие наступательные операции вблизи Часового Яра, к западу от Авдеевки, а также к западу и юго-западу от города Донецк. Аналитики говорят, что на вероятность усиления наступления в этих районах может указывать сосредоточенность Шойгу на таких операциях.

Оккупанты могут попытаться повторять и расширять свои удары по объектам украинской транспортной инфраструктуры в ближайшие недели, чтобы перекрыть для Украины наземные линии связи.

По словам аналитиков ISW, российское военное командование может надеяться, что такие удары помогут помешать Украине распределять живую силу и материально-технические средства на критически важных участках фронта, и что таким образом это не даст украинцам быстро улучшить свою ситуацию на фронте после прибытия помощи от США.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, Сенат США проголосовал за выделение военной помощи Украине. Законопроект был принят подавляющим большинством голосов сенаторов. Теперь его должен подписать Джо Байден.

Ранее полковник ВСУ рассказал об опасной ситуации на фронте. Военный эксперт отмечает, что Силы обороны смогут срезать российское вклинение в районе Очеретино после получения военной помощи от США.

Утром 24 апреля в Одессе прогремели взрывы, над городом - дым. В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.

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