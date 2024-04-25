Помощь США для Украины: в Белом доме рассказали, на сколько ее хватит

После подписания законопроекта о масштабной военной и экономической помощи Украине президентом США Джо Байденом, у Соединенных Штатов будет достаточно ресурсов для помощи ВСУ до конца текущего года. Об этом рассказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме.
Он также отметил, что без военной помощи Украине пришлось бы экономить на снарядах.
"Я действительно ожидаю, что с тем количеством ресурсов, которые мы имеем сейчас, мы можем продолжать обеспечивать Украину всем необходимым в течение 2024 года", - сказал чиновник.видео дня
Салливан отметил, что процесс утверждения дополнительной финансовой и военной поддержки Украины длился дольше, чем ожидалось.
Он также выразил свое удовлетворение первым пакетом военной помощи в рамках подписанного Джо Байденом закона США, однако Салливан подчеркнул, что Силы обороны Украины сейчас находятся под значительным давлением.
"Вполне возможно, что в грядущие годы Россия может получить дополнительные тактические достижения", - добавил чиновник, акцентировав на попытке наступления россиян на Часов Яр и другие населенные пункты на Востоке Украины.
Приостановление военной помощи США для Украины - история вопроса
6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.
Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.
Законопроект Джо Байдена предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.
Помощь от США - первый пакет помощи от Соединенных Штатов
Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина прошла тяжелый путь и получила необходимую поддержку для защиты жизней своих граждан от российских атак. В течение последних дней Украина и США активно сотрудничали на всех уровнях, чтобы обеспечить поставку оружия и другого оборудования, необходимого для ВСУ, в рамках пакета помощи от США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал, что задержка в одобрении нового законопроекта США о помощи привела к потере Украиной Авдеевки.
США уже поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Эти ракеты были переданы для американских артиллерийских установок в рамках предыдущего пакета помощи на сумму 300 млн долларов. По данным Reuters, Украина успешно использует эти ракеты на поле боя, осуществив удар по аэродрому российских войск в Крыму на прошлой неделе - 17 апреля.
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