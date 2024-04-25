Салливан признал, что Украина потеряла Авдеевку из-за задержки помощи США

Соединенные Штаты считают, что Россия может получить "дополнительные тактические достижения".

https://glavred.info/ukraine/sallivan-viznav-shcho-ukrajina-vtratila-avdijivku-cherez-zatrimku-dopomogi-ssha-10560356.html Ссылка скопирована

24 апреля Байден подписал закон о дополнительном финансировании военных усилий Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 10 ОГШБр

Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан признал, что Украина потеряла Авдеевку из-за задержки с одобрением нового законопроекта США о помощи.

Комментируя одобрение дополнительного финансирования для союзников США, в частности для Украины, Салливан признал, что на этот процесс ушло "слишком много" времени, пишет Европейская правда.

"Последствия задержки почувствовали в Украине. За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, и это привело к потере части территории на востоке, в частности Авдеевки", - сообщил советник Байдена. видео дня

Салливан добавил, что Вооруженные силы все еще находятся "под жестким давлением" врага на поле боя.

"И вполне возможно, что в грядущие годы Россия может получить дополнительные тактические достижения", - цитирует издание Салливана.

По его словам, у США и Украины уйдет "определенное время", чтобы "выбраться" из той ямы, которую образовала задержка одобрения военной помощи.

Война в Украине - прогноз на весну-лето

В интервью ВВС глава разведки Кирилл Буданов недавно заявил, что Украину в ближайшее время ждет тяжелый период на фронте . Ситуация может обостриться в период середина мая - начало июня этого года. Но эта ситуация будет не катастрофической.

"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", - отметил он.

По мнению эксперта Ивана Киричевского, это заявление Буданова не стоит воспринимать как тревожный сигнал . Наоборот - представители военного командования намекают, что о намерениях врага есть все необходимые данные.

В материале Atlantic Counsil указывалось, что новое наступление РФ может совпасть или наложиться на предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, посвященный 75 годовщине. В частности, Путин может воспользоваться возможностью начать большое наступление во время саммита в Вашингтоне с целью унизить Альянс именно в тот момент, когда он будет отмечать три четверти века сдерживания имперских амбиций Москвы.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк как транспортный узел. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023-го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию ухудшало и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелые потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред