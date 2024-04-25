Салливан признал, что Украина потеряла Авдеевку из-за задержки помощи США

Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан признал, что Украина потеряла Авдеевку из-за задержки с одобрением нового законопроекта США о помощи.
Комментируя одобрение дополнительного финансирования для союзников США, в частности для Украины, Салливан признал, что на этот процесс ушло "слишком много" времени, пишет Европейская правда.
"Последствия задержки почувствовали в Украине. За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, и это привело к потере части территории на востоке, в частности Авдеевки", - сообщил советник Байдена.видео дня
Салливан добавил, что Вооруженные силы все еще находятся "под жестким давлением" врага на поле боя.
"И вполне возможно, что в грядущие годы Россия может получить дополнительные тактические достижения", - цитирует издание Салливана.
По его словам, у США и Украины уйдет "определенное время", чтобы "выбраться" из той ямы, которую образовала задержка одобрения военной помощи.
Война в Украине - прогноз на весну-лето
В интервью ВВС глава разведки Кирилл Буданов недавно заявил, что Украину в ближайшее время ждет тяжелый период на фронте . Ситуация может обостриться в период середина мая - начало июня этого года. Но эта ситуация будет не катастрофической.
"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", - отметил он.
По мнению эксперта Ивана Киричевского, это заявление Буданова не стоит воспринимать как тревожный сигнал . Наоборот - представители военного командования намекают, что о намерениях врага есть все необходимые данные.
В материале Atlantic Counsil указывалось, что новое наступление РФ может совпасть или наложиться на предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, посвященный 75 годовщине. В частности, Путин может воспользоваться возможностью начать большое наступление во время саммита в Вашингтоне с целью унизить Альянс именно в тот момент, когда он будет отмечать три четверти века сдерживания имперских амбиций Москвы.
Бои за Авдеевку и выход ВСУ
Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк как транспортный узел. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск.
Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023-го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои.
Ночью 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".
Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию ухудшало и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы.
При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелые потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.
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