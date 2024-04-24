Может сбивать гиперзвуковые ракеты: в ВС назвали мощное оружие, которое ждет Украина

Украине необходимо постоянно пополнять запасы ПВО, поскольку в последнее время Россия усилила ракетные удары, рассказал Илья Евлаш.

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Украина ожидает поставки других систем ПВО от союзников / Коллаж: Главред, фото: US Army, ua.depositphotos.com

Украина ожидает получить дальнобойные ракеты и дополнительные комплексы Patriot для противодействия угрозам со стороны России. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Прежде всего, ожидаем новые установки Patriot и ракеты к ним, которые являются чрезвычайно мощным оружием, особенно в отражении гиперзвукового оружия. И это различные ракеты типа "Кинжал", "Циркон". Конечно, это мощное оружие. И баллистики, в том числе, которую враг в последнее время широко применяет против наших городов", - отметил Евлаш.

По его словам, Украине необходимо постоянно пополнять запасы, поскольку в последнее время Россия наносила комбинированные массированные удары, пытаясь истощить и перегрузить украинскую систему ПВО.

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"Мы должны постоянно пополнять эти запасы, чтобы поддерживать эффективность нашей обороны", - добавил он.

Также Украина ожидает поставки других систем ПВО от своих союзников. Евлаш пояснил, что это системы среднего и малого радиуса действия, которые не только помогут в отражении ракетных атак, а также обеспечат защиту от беспилотных летательных аппаратов.

Что известно о Patriot / Инфографика: Главред

ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Средства ПВО - помощь Украине от союзников

Напомните, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с конгрессменами США в Киеве заявил, что важнейшим пакетом помощи является "пакет ПВО". Россияне наносят удары ежедневно по территориям, находящимся вблизи линии фронта и границ, пытаясь заставить людей покинуть эти районы, поэтому Украине необходимы средства ПВО.

Также 24 апреля Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине в области безопасности, направленный на удовлетворение насущных потребностей страны. Общая стоимость пакета составляет примерно 1 миллиард долларов. Он включает широкий спектр оборудования и боеприпасов для удовлетворения критических потребностей Украины, в частности ракеты для ПВО.

Как сообщал Главред, страны-члены НАТО могут предоставить Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot, дополнительно к тем, которые предоставила Германия. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц после саммита Европейского Союза в Брюсселе.

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