Кто может стать донором еще одного Patriot для Украины: в СМИ перечислили страны

Украине готовятся передать еще один Patriot / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Defense.gov/John Hamilton

Германия, хоть и является крупнейшим оператором ЗРК Patriot в Европе, уже передала 25% от общего количества имеющихся батарей. Следующей за Германией является Греция, говорится в публикации Defense Express.

Аналитики цитируют главу МИД Дмитрия Кулебу, который заявил накануне о переговорах о передаче 2 единиц Patriot и одного SAMP/T.

SAMP/T в Европе эксплуатируют только Франция и Италия, тогда как Patriot - Германия, Греция и Румыния. Однако Афины согласились еще раньше отдать Украине С-300 в обмен как раз на дополнительные Patriot.

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Также несколько батарей имеет Польша. Варшава уже, например, соглашалась передать Украине ракеты к советским ЗРК.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Основные характеристики Patriot / Инфографика Главред

Patriot в Украине - главное

Как писал Главред, Германия поставит Украине третью систему ПВО ЗРК Patriot. Отмечается, что на данный момент Бундесвер предоставил Украине две огневые части ЗРК Patriot, а поставка еще одной системы станет возможной за счет возвратов из планового ремонта.

Вероятные сроки передачи Украине новой системы ЗРК Patriot от Германии прокомментировал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

"Конечно, что это не одна машина, и все их надо будет доставить на территорию Украины. Это может занять некоторое время. Я не хотел бы говорить, сколько, поскольку противник также мониторит ситуацию и может использовать. Однако могу заверить, что это произойдет как можно скорее", - сказал представитель ВС.

Более того, глава МИД Дмитрий Кулеба считает реальной ситуацию, при которой системы ПВО Patriot, расположенные в пределах Польши, прикрывали бы границу на западе Украины.

"Когда мы сидим за закрытыми дверями, то я всем партнерам говорю: дорогие мои, что угодно. Хотите в аренду, давайте в аренду, хотите, чтобы он прикрывал вашу границу, давайте он будет прикрывать вашу границу, но дайте", - поделился Кулеба.

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