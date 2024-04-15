ВСУ разворачиваются на штурм у Часового Яра: офицер раскрыл неожиданные детали

Силы обороны держат оборону в районе Часового Яра Донецкой области, рассказал начальник пресс-службы 26-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.
"Нельзя сказать, что только враг пытается штурмовать. Силы обороны также штурмуют позиции противника, отражают некоторые оборонительные рубежи россиян и огневые точки. То есть тактическая ситуация достаточно динамична, непроста и постоянно меняется", – подчеркнул он в комментарии Эспрессо.
Украинский офицер отметил, что враг пытается штурмовать оборонные рубежи ВСУ, пытаясь максимально использовать свое преимущество в воздухе. При этом заметно увеличилось количество российских КАБов.
"Противник пытается максимально использовать свое преимущество в воздухе. Достаточно плотно и на постоянной основе работает артиллерия РФ, как ствольная, так и РСЗО. Сейчас россияне пытаются давить на нас где угодно. Они ищут слабинку, пытаются продавливать нас, применяя непосредственно как пехотные подразделения, так и механизированную составляющую. Враг применяет как тяжелую бронетехнику, так и бронированные машины. Однако Силы обороны держатся", – добавил Калашников.
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Ранее сообщалось о том, что РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая. Российское военное командование считает, что дефицит боеприпасов в Украине позволит российским войскам захватить Часов Яр быстрее, чем Авдеевку и Бахмут.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута. По его словам, украинские военные срывают эти планы противника.
Как заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, после захвата российскими оккупантами Авдеевки направление на Часов Яр стало приоритетным для врага.
Контрнаступление ВСУ 2024
В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.
Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.
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