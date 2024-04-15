ВСУ разворачиваются на штурм у Часового Яра: офицер раскрыл неожиданные детали

Тактическая ситуация на востоке достаточно динамична, рассказал Олег Калашников.

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ВСУ отражают атаки врага / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

Силы обороны держат оборону в районе Часового Яра Донецкой области, рассказал начальник пресс-службы 26-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

"Нельзя сказать, что только враг пытается штурмовать. Силы обороны также штурмуют позиции противника, отражают некоторые оборонительные рубежи россиян и огневые точки. То есть тактическая ситуация достаточно динамична, непроста и постоянно меняется", – подчеркнул он в комментарии Эспрессо.

Украинский офицер отметил, что враг пытается штурмовать оборонные рубежи ВСУ, пытаясь максимально использовать свое преимущество в воздухе. При этом заметно увеличилось количество российских КАБов.

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"Противник пытается максимально использовать свое преимущество в воздухе. Достаточно плотно и на постоянной основе работает артиллерия РФ, как ствольная, так и РСЗО. Сейчас россияне пытаются давить на нас где угодно. Они ищут слабинку, пытаются продавливать нас, применяя непосредственно как пехотные подразделения, так и механизированную составляющую. Враг применяет как тяжелую бронетехнику, так и бронированные машины. Однако Силы обороны держатся", – добавил Калашников.

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Ранее сообщалось о том, что РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая. Российское военное командование считает, что дефицит боеприпасов в Украине позволит российским войскам захватить Часов Яр быстрее, чем Авдеевку и Бахмут.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута. По его словам, украинские военные срывают эти планы противника.

Как заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, после захвата российскими оккупантами Авдеевки направление на Часов Яр стало приоритетным для врага.

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