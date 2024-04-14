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"Ситуация напряженная": Умеров назвал направление нового штурма РФ на востоке

Алексей Тесля
14 апреля 2024, 21:05
Несмотря на численное преимущество противника, украинские войска эффективно срывают планы врага, рассказал глава Минобороны.
Украинские военные, Рустем Умеров
Рустем Умеров рассказал о ситуации на фронте / 53 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Как написал он на своей странице в Facebook, украинские военные срывают эти планы противника.

"Посетил боевые подразделения в Восточном направлении. Ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться вглубь позиций сил обороны, сосредоточившись для прорыва западнее Бахмута", - подчеркнул глава Минобороны.

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По его словам, несмотря на численное преимущество противника, украинские войска эффективно срывают планы врага, используя современные технологические системы, пока противник пытается получить преимущество живой силой.

Умеров также отметил, что наградил военнослужащих, отличившихся в тяжелых боях с превосходящим врагом государственными наградами и отличиями.

Ситуация на фронте

Ранее аналитики раскрыли, что происходит под Часовым Яром. Бои продолжались к востоку от Часового Яра возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра возле Клещеевки.

Напомним, в ВСУ раскрыли опасность на фронте из-за "мощного рывка" россиян на Часов Яр. Захватчики аккумулируют свои силы на востоке Украины. Илья Евлаш заявил, что РФ рассматривают этот город как ключевой для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

Как сообщалось ранее, в ВСУ сделали заявление о наступлении России на Часов Яр. Российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины небольшими группами на бронетехнике, но получили отпор, сказал подполковник Назар Волошин. Украинские войска отбили вражеские штурмы.

Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров – министр обороны, украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Был председателем Фонда государственного имущества Украины. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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