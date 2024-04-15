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РФ нацелилась на три крупных города: названо направление нового удара врага

Алексей Тесля
15 апреля 2024, 04:05
Александр Мусиенко предполагает, что враг будет стремиться вытеснить украинские войска с высот.
Российские военные, Александр Мусиенко
Александр Мусиенко предупредил о новом наступлении РФ / Facebook, скрин

После захвата российскими оккупантами Авдеевки Донецкой области направление на Часов Яр стало приоритетным для врага, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Оно для них очень важно с точки зрения продвижения на Константиновку, а дальше – в сторону Славянска и Краматорска. Им очень важно это направление зафиксировать, поэтому они идут туда", – подчеркнул он в Facebook.

Вместе с тем эксперт не исключил, что есть еще одно потенциально горячее направление, это Угледар и в ближайшее время бои там усилятся.

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"Там противник пытается развить движение в направлении Курахово. Но может случиться так, что они захотят с северного фланга атаковать и там пробовать зажимать наши позиции. Потому что Угледар так расположен, что с юга оккупированы территории, с востока тоже, а теперь они пытаются еще с севера обходить через Курахово", – отмечает аналитик.

Мусиенко предполагает, что враг будет стремиться вытеснить украинские войска с высот вокруг Угледара, ведь оттуда Силы обороны могут угрожать большому железнодорожному узлу Волновахе. Именно это – одно из ключевых звеньев участка железной дороги, который строит Россия на оккупированных территориях из Ростова-на-Дону в оккупированный Крым.

"Как только улучшится ситуация с обеспечением украинских войск, работа по срыву строительства железной дороги, в частности, из-за уничтожения мостов через Кальмиус и поражения узловых станций, продолжатся", — подытожил эксперт.

Ситуация на фронте

Ранее аналитики раскрыли, что происходит под Часовым Яром. Бои продолжались к востоку от Часового Яра возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра возле Клещеевки.

Напомним, в ВСУ раскрыли опасность на фронте из-за "мощного рывка" россиян на Часов Яр. Захватчики аккумулируют свои силы на востоке Украины. Илья Евлаш заявил, что РФ рассматривают этот город как ключевой для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

Как сообщалось ранее, в ВСУ сделали заявление о наступлении России на Часов Яр. Российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины небольшими группами на бронетехнике, но получили отпор, сказал подполковник Назар Волошин. Украинские войска отбили вражеские штурмы.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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