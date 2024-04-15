УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая: в ISW оценили амбиции оккупантов

Анна Ярославская
15 апреля 2024, 06:46
Российское военное командование считает, что дефицит боеприпасов в Украине позволит российским войскам захватить Часов Яр быстрее, чем Авдеевку и Бахмут.
Часов Яр
Оккупант хотят захватить Часов Яр за несколько недель / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, МО РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что высшее военное руководство России поставило задачу своей оккупационной армии захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. Аналитики Института изучения войны считают, что армия РФ не сможет выполнить эту задачу, однако зайти в восточный район у оккупантов получится. При этом недостаток артиллерии и средств ПВО у ВСУ, позволит захватчикам быстрее продвигаться в ходе операции по захвату города.

Аналитики ISW в своем отчете отмечают, что цель российского военного командования захватить Часов Яр всего за три с половиной недели указывает на то, что оно, вероятно, оценивает, что российские войска смогут захватить город более быстрыми темпами наступательных операций, чем усилия по захвату Бахмута в мае 2023 года или Авдеевки в феврале 2024 года.

Вероятно, российское военное командование считает, что дефицит боеприпасов в Украине позволит российским войскам захватить Часов Яр за несколько недель. Российские военные намерены воспользоваться значительной нехваткой украинской артиллерии и средств ПВО, которые имеют решающее значение для украинской обороны и которые не ограничивали оборону Бахмута или Авдеевки в той степени, в которой они ограничивают сейчас.

видео дня

В то же время, отмечают в ISW, российское командование регулярно выдвигает нереалистичные цели для продвижения, и российский военный блогер выразил надежду, что российские войска смогут просто войти в Новый микрорайон на юго-востоке Часова Яра до 9 мая.

"Российское военное командование будет продолжать наступательные действия на Часов Яр до их кульминации. Но россияне могут продвигаться быстрее, чем в предыдущих операциях, учитывая нынешнюю нехватку артиллерии и средств ПВО в Украине", - резюмировали эксперты ISW.

Часов Яр

Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины.

Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Война в Украине - последние новости сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 апреля, что ситуация на Донецком направлении фронта усложняется.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута. По его словам, украинские военные срывают эти планы противника.

Как заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, после захвата российскими оккупантами Авдеевки направление на Часов Яр стало приоритетным для врага.

"Оно для них очень важно с точки зрения продвижения на Константиновку, а дальше – в сторону Славянска и Краматорска. Им очень важно это направление зафиксировать, поэтому они идут туда", – считает он.

Вместе с тем эксперт не исключил, что есть еще одно потенциально горячее направление. Это Угледар, и в ближайшее время бои там усилятся.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины Институт изучения войны
Реклама

Главное за день

Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки - DeepState

Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки - DeepState

08:14 Украина
У Байдена рассказали, что нужно для одобрения помощи Украине

У Байдена рассказали, что нужно для одобрения помощи Украине

07:34 Мир
РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая: в ISW оценили амбиции оккупантов

РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая: в ISW оценили амбиции оккупантов

06:46 Украина
Все главные новости

Популярное

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 апреля: Овнам - разногласия, Девам - поездка 24678

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 апреля: Овнам - разногласия, Девам - поездка

Гороскоп на cегодня 15 апреля: Ракам - важная сделка, Рыбам - судьбоносная встреча 10350

Гороскоп на cегодня 15 апреля: Ракам - важная сделка, Рыбам - судьбоносная встреча

Этот день изменит судьбу Украины : когда война закончится - прогноз 6393

"Этот день изменит судьбу Украины": когда война закончится - прогноз

«Успокойтесь, помойки»: подвыпивший Галкин жестко ответил россиянам 5978

"Успокойтесь, помойки": подвыпивший Галкин жестко ответил россиянам

Последние новости

08:14

Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки - DeepState

08:14

В Раде рассказали, заменит ли электронный кабинет поход в военкомат

07:34

У Байдена рассказали, что нужно для одобрения помощи Украине

06:46

РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая: в ISW оценили амбиции оккупантов

06:03

Запад боится России, но не Иранамнение

Для Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - АндрусивДля Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - Андрусив
05:30

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 12 секунд найти магнит

04:05

РФ нацелилась на три крупных города: названо направление нового удара врага

03:32

Передача Украине дополнительных систем ПВО: экс-советник главы ОП назвал сроки

03:00

8000$ за ночь: принца Гарри и Меган Маркла "подловили" в интересном месте

Реклама
02:00

До 20 тысяч грн: стало известно, почем продают билеты на "Евровидение-2024"

01:20

Ракеты отбивала даже Саудовская Аравия, это испанский стыд - эксперт об атаке на Израиль

00:26

Летом войска РФ в Крыму ждет "жаркий курортный сезон": в ГУР и СБУ сделали заявление

14 апреля, воскресенье
23:48

Почему нельзя заливать полный бак в авто: ответ удивит опытных водителей

23:00

Будет ли большая война между Ираном и Израилем: у Байдена сделали прогноз

22:09

Войска РФ продвигаются: адмирал США раскрыл планы Путина и призвал помочь Украине

21:50

Положение становится тяжелым: Зеленский назвал самую "горячую" точку на фронте

21:37

Война Израиля и Ирана: чего ждать Украинемнение

21:05

"Ситуация напряженная": Умеров назвал направление нового штурма РФ на востоке

20:19

Конгресс США проголосует помощь Украине на этой неделе, но есть условие – Bloomberg

20:04

РФ ударила ракетами по двум областям: что известно о раненых и "прилетах"Фото

Реклама
19:23

Произойдет настоящее чудо: что нужно сделать 15 апреля - приметы

19:11

Помощь на $60 млрд: в Конгрессе обнадежили сроками насчет пакета для Украины

18:57

Существует три сценария завершения войны, большинство Украину не устраивает – военный

18:45

На Украину надвигается волна грозовых дождей: где будет свирепствовать непогода

18:44

Бадоев впервые за четыре года собрал семью: показал фото взрослых детей

18:27

От Михаила Шуфутинского отрекся младший сын: так и не принял

18:17

Генерал раскрыл максимальные потери РФ: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов

18:09

Как Украине получить системы ПРО, как для Израиля: в Польше назвали способ

17:44

Названа жирная цель Черноморского флота для уничтожения

17:16

"Решения есть": ВСУ ждет усиление – подполковник назвал, что перебросят на фронт

17:04

Ответ на атаку Ирана и действия США: в CNN раскрыли планы Израиля и его союзника

16:43

Как родилась дочь престарелого Петросяна: молодуха путиниста случайно проговорилась

16:37

Использует те же методы, что и РФ: Зеленский осудил атаку Ирана и обратился к США

16:17

Удар по центру управления войск в Луганске: в ВСУ намекнули, чем взорвали россиян

16:10

Войска РФ могут попытаться взять в кольцо Работино: боец ВСУ раскрыл детали

16:05

Городская легенда: для чего раньше засыпали сахар в бензобак - настоящая причинаВидео

15:59

Ситуация будет патово-критической: прогноз по помощи США на фоне войны в Израиле

15:59

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Рыбам - путешествие, Овнов подведет здоровье

15:43

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Ракам - конкуренция, Львам - растраты

15:13

Передача нового комплекса ЗРК Patriot Украине: в ВСУ назвали вероятные сроки

Реклама
15:04

Эксперт спрогнозировал, подскочат ли цены на бензин из-за обстрелов

14:45

"На Иисуса похож": Влад Яма кардинально сменил имидж и отрастил длинные волосы

14:44

РФ выбрала новую цель для наступления: экс-советник главы ОП назвал главную угрозу

14:42

Россия готовит новую провокацию на Запорожской АЭС: что произошло

14:29

Как узнать размер трусов: что делать, чтобы выбрать максимально удобное белье

13:43

Когда США примут пакет помощи Украине: эксперт назвал реальные сроки

13:42

Среди молодежи во Франции 50% готовы воевать в Украине ради своей страны - опрос

13:24

Камалия высказалась о бывшем муже после слива ее снимков с избитым лицом

13:16

"Техника к чему-то готовится": Гуменюк оценила угрозу наступления РФ на юге

12:50

Россияне хотят захватить высоты, чтобы обстреливать Лиман: боец ВСУ - о продвижении РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинке
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять