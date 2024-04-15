РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая: в ISW оценили амбиции оккупантов

Российское военное командование считает, что дефицит боеприпасов в Украине позволит российским войскам захватить Часов Яр быстрее, чем Авдеевку и Бахмут.

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Оккупант хотят захватить Часов Яр за несколько недель / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, МО РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что высшее военное руководство России поставило задачу своей оккупационной армии захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. Аналитики Института изучения войны считают, что армия РФ не сможет выполнить эту задачу, однако зайти в восточный район у оккупантов получится. При этом недостаток артиллерии и средств ПВО у ВСУ, позволит захватчикам быстрее продвигаться в ходе операции по захвату города.

Аналитики ISW в своем отчете отмечают, что цель российского военного командования захватить Часов Яр всего за три с половиной недели указывает на то, что оно, вероятно, оценивает, что российские войска смогут захватить город более быстрыми темпами наступательных операций, чем усилия по захвату Бахмута в мае 2023 года или Авдеевки в феврале 2024 года.

Вероятно, российское военное командование считает, что дефицит боеприпасов в Украине позволит российским войскам захватить Часов Яр за несколько недель. Российские военные намерены воспользоваться значительной нехваткой украинской артиллерии и средств ПВО, которые имеют решающее значение для украинской обороны и которые не ограничивали оборону Бахмута или Авдеевки в той степени, в которой они ограничивают сейчас.

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В то же время, отмечают в ISW, российское командование регулярно выдвигает нереалистичные цели для продвижения, и российский военный блогер выразил надежду, что российские войска смогут просто войти в Новый микрорайон на юго-востоке Часова Яра до 9 мая.

"Российское военное командование будет продолжать наступательные действия на Часов Яр до их кульминации. Но россияне могут продвигаться быстрее, чем в предыдущих операциях, учитывая нынешнюю нехватку артиллерии и средств ПВО в Украине", - резюмировали эксперты ISW.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 апреля, что ситуация на Донецком направлении фронта усложняется.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута. По его словам, украинские военные срывают эти планы противника.

Как заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, после захвата российскими оккупантами Авдеевки направление на Часов Яр стало приоритетным для врага.

"Оно для них очень важно с точки зрения продвижения на Константиновку, а дальше – в сторону Славянска и Краматорска. Им очень важно это направление зафиксировать, поэтому они идут туда", – считает он.

Вместе с тем эксперт не исключил, что есть еще одно потенциально горячее направление. Это Угледар, и в ближайшее время бои там усилятся.

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