Положение становится тяжелым: Зеленский назвал самую "горячую" точку на фронте

Глава государства также поблагодарил воюющие на востоке подразделения ВСУ и ГУР.

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Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на Донецком направлении фронта усложняется.

В вечернем видеообращении глава государства также поблагодарил воюющие там подразделения Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Фронт. Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни особенно на донецком направлении – становится более тяжелой. Благодарю каждую бригаду, каждого солдата и командира, которые делаю все, чтобы защитить наши позиции, и которые уничтожают оккупантов", – заявил он.

видео дня

В частности, глава государства выразил благодарность 58-ой отдельной мотопехотной бригаде, 68-ой отдельной егерской бригаде и 148-ой отдельной артиллерийской бригаде десантно-штурмовых войск. Кроем того, он отметил 55-ую отдельную артиллерийскую бригаду, воинов ГУР из подразделений "Кракен" и "Артан" и воинов 9-ого департамента ГУР.

Президент отметил, что Украина месяцами ждет жизненно важного пакета поддержки и это приводит к росту самоуверенности террористов.

"Не риторикой защищается небо. Не мыслями ограничивается производство ракет и дронов для террора. И то, что санкции против России все еще обходят. И то, что мы в Украине месяцами ждем жизненно важного пакета поддержки. То, что мы ожидаем голосования в Конгрессе, свидетельствует о том, что так же месяцами нарастает самоуверенность террористов", - сказал он.

К сожалению, отметил глава государства, "помощь Украине до сих пор ограничена, а российское государство до сих пор имеет доступ к критическим компонентам, необходимым для производства ракет и дронов".

Ситуация на фронте

Ранее аналитики раскрыли, что происходит под Часовым Яром. Бои продолжались к востоку от Часового Яра возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра возле Клещеевки.

Напомним, в ВСУ раскрыли опасность на фронте из-за "мощного рывка" россиян на Часов Яр. Захватчики аккумулируют свои силы на востоке Украины. Илья Евлаш заявил, что РФ рассматривают этот город как ключевой для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

Как сообщалось ранее, в ВСУ сделали заявление о наступлении России на Часов Яр. Российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины небольшими группами на бронетехнике, но получили отпор, сказал подполковник Назар Волошин. Украинские войска отбили вражеские штурмы.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

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