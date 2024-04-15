Два сверхважных вопроса: Зеленский провел срочное заседание Ставки

На заседании обсудили вопросы о ситуации на фронте, а также защиту объектов энергетики.

https://glavred.info/ukraine/dva-sverhvazhnyh-voprosa-zelenskiy-provel-srochnoe-zasedanie-stavki-10558034.html Ссылка скопирована

Зеленский провел заседание Ставки / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ДТЭК

Президент Украины Владимир Зеленский провел важнейшее заседание Ставки. На заседании обсудили вопросы, которые связаны с фронтом и энергетикой. Об этом сообщается в Telegram-канале президента.

"Доклад Главкома Александра Сырского относительно ситуации на основных направлениях, наших оборонных потребностей и наших будущих действий. Данные разведок: Олега Иващенко от СВР и Кирилла Буданова от ГУР Минобороны о вероятных действиях врага. Отчет министра обороны Рустема Умерова о контрактах на поставку оружия, систем РЭБ и дронов", - говорится в сообщении.

Что касается энергетики, то на Ставке обсудили вопросы защиты систем, восстановления поврежденной генерации, переподключения потребителей, отдельно обсуждали вопросы защиты критической инфраструктуры в прифронтовых и приграничных регионах.

видео дня

"Очевидно, что физическая защита не может полностью уберечь от ударов террористов некоторые объекты. Это может сделать только достаточно эффективная ПВО. Мы благодарны тем друзьям, которые это понимают и быстро откликнулись на наши призывы поддержать украинский воздушный щит. Но интенсивность российских атак требует большего единения", - сказал Зеленский.

Президент призвал западных партнеров помочь Украине так, как это произошло с атакой на Израиль, который не является членом НАТО.

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ? Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (СВГ) – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

Удары оккупантов по энергосистеме Украины - последние новости

Ранее сообщалось, что российские ракеты полностью разрушили Трипольскую ТЭС под Киевом в ночь на 11 апреля. В результате российских ударов произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

После этого в Defense Express сообщили, что Россия уничтожила Трипольскую ТЭС новейшими ракетами Х-69. Хотя ракета Х-69 отстает по характеристикам от гиперзвукового "Кинжала", ее использование оказалось более эффективным во время удара по Трипольской ТЭС.

В Центрэнерго рассказали, можно ли восстановить Трипольскую ТЭС. Восстановить станцию можно, но с учетом постоянных атак на украинскую энергосистему это бесполезно, пока у Украины не будет современных средств противовоздушной обороны, заявил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.

Спикер ВС назвал ключевые цели атак РФ. По словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша, недостаток сил и средств ПВО в Украине позволяет оккупантам поражать объекты в западных областях страны. По его словам, россияне сейчас особое внимание сосредотачивают на энергетических и инфраструктурных объектах на западе Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред