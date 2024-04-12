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Можно ли восстановить Трипольскую ТЭС: ответ Центрэнерго

Анна Ярославская
12 апреля 2024, 08:53
Трипольская ТЭС все еще подлежит восстановлению. Украинские энергетики уже получили предложения о предоставлении оборудования от стран Европы.
Трипольская ТЭС
Трипольская ТЭС была разрушена в результате ракетного удара РФ 11 апреля / Коллаж: Главред, фото: google.com/maps, Telegram

Российские оккупанты нанесли удар по Трипольской ТЭС в Киевской области. Восстановить станцию можно, но с учетом постоянных атак на украинскую энергосистему это бесполезно, пока у Украины не будет современных средств противовоздушной обороны. Об этом заявил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.

По его словам, украинские энергетики уже получили предложения о предоставлении оборудования от европейских стран, передает Голос Америки.

Гота отметил, что часть баллистических ракет, направленных на Трипольскую ТЭС, была сбита, но из-за недостатка украинских ПВО часть ракет все же достигла цели.

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По словам председателя наблюдательного совета "Центрэнерго", восстановление станции требует сотрудничества с международными партнерами.

"Конечно, без международных партнеров это сделать почти невозможно, поэтому мы уже имеем определенные обещания предоставить нам трансформаторы, турбины, другое оборудование из европейских стран, но опять-таки, без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны — это, мягко говоря, бесполезное дело будет", — считает Гота.

Удар по Трипольской ТЭС - последние новости

В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Россия ударила по Трипольской ТЭС новыми крылатыми ракетами Х-69. Именно эти дозвуковые ракеты позволили оккупантам полностью уничтожить самую мощную электростанцию Киевщины.

Из-за Трипольской ТЭС энергетическая система потеряла серьезную часть мощности. ТЭС обеспечивала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Пока что в "Укренерго" надеются, что ограничения потребления электроэнергии вводить не придется.

Трипольская ТЭС - что о ней известно

Трипольская тепловая электрическая станция — самая мощная электростанция в Киевской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области, пишет Википедия.

Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено на Днепровском побережье в 13 км южнее Киева, вблизи села Триполье.

Городом-спутником Трипольской ТЭС является город Украинка с населением около 16 тыс. человек.

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