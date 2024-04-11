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Почему Россия бьет по украинским ТЭС и ГЭС в "несезон" и чего нам ждать зимой

Яна Ставская
11 апреля 2024, 20:35
Рассказываем, чего страна-агрессор добивается новым подходом к ударам по энергосистеме.
Почему Россия бьет по украинским ТЭС и ГЭС в
РФ прицельно бьет по энергетике Украины / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео, Твиттер Репке

Конец февраля - начало марта запомнились украинцам новыми ракетными ударами России по энергетике, тогда как многие ждали этих ударов как раз зимой. В апреле, особенно после атаки 11 апреля, все стало на свои места - Россия не просто желает устроить серию блэкаутов, теперь агрессор сосредоточился на полном уничтожении украинской энергетики, параллельно истощая и без того малые запасы ракет к западным ЗРК.

Разбираемся на Главреде, зачем России бить по энергетике весной, как защитить инфраструктуру от врага и чего ждать зимой.

Куда Россия целилась 11 апреля и какие последствия нас ждут в ближайшее время

Утром 11 апреля Россия выпустила по Украине почти всю имеющуюся номенклатуру средств поражения - от баллистики и до крылатых ракет и ударных дронов.

видео дня

Мониторинговые каналы подчеркивали хитрое маневрирование вражеских ракет по стране - от Черниговской области до Киева, затем в Житомир и дальше на Запад Украины. Например, чтобы ударить по Стрыю Львовской области, России пришлось вычислить время подлета к городу крылатых ракет и выпустить в этот момент еще и "Кинжалы".

Атака, как всегда, началась с массированных пусков "Шахедов", таким образом Россия истощала ресурсы мобильных бригад ПВО.

Под ударами оказались Киевская, Львовская, Харьковская области. Не секрет - во всех регионах, несмотря на блестящую работу военных в условиях нехватки боеприпасов, фиксировали прилеты в районах объектов критической инфраструктуры.

  • Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024
    Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024 Фото: ГосЧС
  • Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024
    Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024 Фото: ГосЧС
  • Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024
    Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024 Фото: ГосЧС

Российскими террористами была полностью разрушена одна из крупнейших теплоэлектростанций в Украине - Трипольская ТЭС, обеспечивавшая Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Кроме того, в Харьковской области подтверждено 10 ударов по объектам промышленности.

Ситуация, признались энергетики, со светом в данных областях критическая. Укрэнерго просит граждан сократить потребление электроэнергии. Если РФ продолжит бить по инфраструктуре, а она, давайте будем честны, продолжит, всеми ненавистные графики отключения рискуют вернуться в нашу жизнь уже в ближайшее время. И это касается в том числе жителей "пораженных" центральных регионов.

The Wall Street Journal цитирует министра энергетики Германа Галущенко. По его словам, РФ изменила подход к обстрелам критической инфраструктуры - нынешние последствия намного серьезнее предыдущих кампаний по террору 2022-2023 годов.

Враг, добавил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, пошел дальше разрушений сети - в настоящее время усиленно бьет по генерации. С чем, например, связаны удары по объектам ГЭС.

ДнепроГЭС - что о ней известно

Днепрвская ГЭС (ДнепроГЭС) — гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций, пишет Википедия.

Это крупнейшая гидроэлектростанция Украины, в 1932—1956 годах являлась крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы.
В ходе Второй мировой войны Днепровская ГЭС была взорвана сначала советскими войсками в 1941 году, а затем - немецкими.
В 1944 году началось восстановление станции, а завершилось - в 1950-м с пуском последнего гидроагрегата. При этом мощность станции была увеличена.

Собственником Днепровской ГЭС является государственная компания "Укргидроэнерго".

Можно ли защитить энергообъекты от российских ударов

Еще в 2023 году ряд представителей власти уверяли, что работают над созданием воздушных куполов вокруг важных объектов критической инфраструктуры, преимущественно - путем привлечения мобильных бригад ПВО.

Но, как показала ситуация с Трипольской ТЭС, защититься от летящих ракет намного сложнее - крылатые и баллистические ракеты одной-двумя бригадами не перехватишь. К сожалению, у нас все еще очень мало западных ЗРК, о чем постоянно говорит президент Владимир Зеленский. Разместить Patriot у каждой станции потому невозможно.

Как отметила руководитель отдела коммуникаций национального оператора "Укрэнерго" Мария Цатурян в комментарии FT, меньшие подстанции можно защитить от атак разными сооружениями, но этого практически невозможно сделать в случае крупных электростанций, для восстановления которых нужно "несколько месяцев или даже лет".

Еще один проверенный способ - уничтожение пусковых установок и воздушных ракетоносителей. Украина работает в данном плане, но по мере своих возможностей - дроны время от времени атакуют площадки с бомбардировщиками.

В условиях нехватки ПВО вариантом смягчения последствий от ударов России по энергоинфраструктуре является ее децентрализация, рассказал WSJ директор Научно-исследовательского центра энергетики Александр Харченко.

Снарядный голод у ВСУ

Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN.

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.

"Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

"Ситуация с ПВО Украины станет критической к лету"

Ударами по украинской энергетике Россия закладывает основу для нового наступления, пишет The Wall Street Journal. Цель данных атак - истощить украинскую ПВО и отвлечь ресурсы ВСУ от линии фронта.

"Ситуация с противовоздушной обороной Украины может стать весьма критической к лету", - отметил в комментарии газете военный аналитик Франц Штефан-Гади.

Тогда как журналист BILD Юлиан Репке недавно заявлял, что у Украины почти иссякли запасы ракет к Patriot и Iris-T. Аналитик добавил, что на складах западных стран сейчас есть сотни необходимых для Украины систем и тысячи ракет.

Всего Украине, по подсчетам Зеленского, чтобы защитить небо, необходимы 25 установок Patriot.

Нерешимость Запада развязывает руки Путину. Чего ждать зимой

После атаки 11 апреля президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к Западу с призывом передать Украине недостающее количество ЗРК и ракет к ним.

Глава государства сделал очень важную ремарку - заявил, что бездействие западных стран "готовит потенциал для географически более широких ударов" России.

Скорее всего, Украину - из-за пиковых напряжений на электроэнергию - летом и зимой ждут отключения света, не исключила экс-заместитель главы МИД Лана Зеркаль. Дипломат подтвердила, что уберечь инфраструктуру от ударов россиян можно только путем децентрализации энергетических ресурсов, чем Украина до сих пор не занялась из-за ряда причин, в том числе в связи с долговым кризисом на рынке электроэнергии.

С этим согласен и эксперт Александр Харченко.

"Учитывая общую ситуацию и тот объем генерации, который пострадал, мы, скорее всего, будем иметь проблемы с энергоснабжением. И, вероятно, будем иметь определенные ограничения уже в июле-августе", - рассказал он в интервью Главреду.

Материал подготовила: Яна Ставская

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