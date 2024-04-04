В июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – Харченко

Россия просто не успела начать атаки в феврале, когда для нас эти атаки были бы наиболее болезненными, потому ведет обстрелы весной, уточняет эксперт.

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Украина уже с июля может столкнуться с отключениями электроэнергии - Александр Харченко / Главред

В последнее время Россия усилила ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры в попытках оставить Украину без электроэнергии. В интервью Главреду директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, ждать ли украинцам отключений электроэнергии, и способна ли Россия устроить летний блэкаут.

Учитывая то, какой ущерб был нанесен за это время, какая основная цель России в этих обстрелах, и почему они происходят сейчас, когда уже тепло?

Логику России я понимать не могу, и, собственно, не хочу. Судя по тому, как выглядят атаки, то россияне просто потратили на подготовку к ним больше времени, чем собирались. И в результате, что называется, начали по готовности. Но эта готовность наступила существенно позже, чем им того хотелось бы. Россия просто не успела начать атаки в феврале, когда для нас эти атаки были бы наиболее болезненными. Поэтому главная причина того, что атаки происходят именно сейчас - это фактор времени, в который они не смогли уложиться.

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Уже официально, в частности в ГУР, говорят о возможном повторе таких обстрелов. В прошлом году, во время активных атак зимой, говорили о том, что летом ситуация с электроэнергией может быть еще хуже, потому что инфраструктура в этот период так же перегружается. Как бы вы это прокомментировали, и действительно ли это так?

У нас есть два пика потребления электроэнергии. Один, традиционный, зимой, а другой - летом. Действительно, в июле-августе потребление электроэнергии, мягко говоря, не меньше, чем зимой. Соответственно, учитывая общую ситуацию и тот объем генерации, который пострадал, мы, скорее всего, будем иметь проблемы с энергоснабжением. И, вероятно, будем иметь определенные ограничения уже в июле-августе.

То есть это в целом по Украине, а не в отдельных регионах?

Да, речь идет именно об общеукраинском уровне. Не будет такого, что всю страну отключили, но частично, в определенных регионах, вполне могут начаться ограничения поставок уже в июле.

Если говорить о тех регионах, которые больше всего пострадали. Например, мэр Харькова заявил, что большинство инфраструктуры в городе сильно повреждено. К чему там готовиться жителям, и насколько критическая ситуация?

Ситуация в Харькове действительно очень сложная и требует интенсивной работы по восстановлению возможностей как электрических, так и для поставки тепла. Потому что там даже более важным является решение вопроса, каким образом будут обеспечиваться теплом те части города, которые пострадали больше всего от разрушения теплоэлектроцентрали. Есть много работы над этим вопросом, но я уверен, что решить вопрос с отоплением до начала отопительного сезона возможно. Вопрос электросетей так же будет решен - они так же будут восстановлены. Работы продолжаются и будут продолжаться в дальнейшем. Вопрос в том, что повреждена генерация, и это более опасно, потому что, к сожалению, генерационные объекты быстро восстановить невозможно. Ведь на восстановление возможностей украинской энергосистемы производить необходимое количество энергии уйдет полтора-два года точно.

Я так понимаю, речь идет о полном и максимально возможном восстановлении в данных условиях? Как тогда может выглядеть отопительный сезон в Харькове?

Он будет выглядеть так же, как и во всей стране - поставки тепла будут восстановлены. Судя по тому, что я сейчас вижу по повреждениям энергосистемы и общей ситуации, то во всей стране будут определенные ограничения потребления. Какими они будут, сейчас обсуждать преждевременно, потому что никто не может предсказать ни повторения атаки, ни того, насколько эффективно нам удастся отработать процесс восстановления.

В прошлом году, во время активных ударов России по энергообъектам, Украина получала много помощи от стран Запада. Подскажите, пожалуйста, какая ситуация в этом году - есть ли ресурсы на восстановление?

Действительно, нам много помогали и помогают, и это продолжает происходить. Именно поэтому, например, я уверенно говорю, что все, что касается высоковольтных сетей, точно будет восстановлено. "Укрэнерго", который занимается этими сетями, имеет и поддержку доноров, и резерв оборудования, и большой поток оборудования, которое заказано и едет. Поэтому здесь ситуация лучше, потому что она контролируемая, и есть больше физической защиты объектов. С генерацией, к сожалению, все сложнее, потому что, с одной стороны, даже при наличии средств невозможно это оборудование достать из воздуха, потому что отдельные агрегаты надо только производить полтора года, а после этого их надо еще доставить и установить. Следовательно, здесь времени будет идти больше.

Кроме того, правительство, к сожалению, заблаговременно и должным образом не построило коммуникаций о необходимости поддержки именно в части генерации. Соответственно, системные решения тоже не были заблаговременно спродуцированы, и теперь быстро разворачиваем доноров, мол, помогите теперь с генерацией как можно быстрее и больше. Но у них есть своя инерция, своя бюрократия, и это тоже требует времени и определенных решений. Поэтому это непросто, и ни у кого нет волшебной палочки, которая для нас эти проблемы решит. Однако работа над восстановлением нашей способности генерировать необходимую электроэнергию будет продолжаться шаг за шагом.

В публичном пространстве ранее фигурировало мнение, что для ремонта повреждений нужно будет повышать тарифы на электроэнергию до 3,5 гривен. Как вы оцениваете такую перспективу?

Я искренне считаю, что цифра в 3,5 гривны - это чушь, потому что за ней нет никаких реальных расчетов и работы по поводу того, что надо делать. То есть это никому не поможет, но навредит населению. Нужно делать кардинальную реформу энергорынка, менять его формат и переводить его в более организационный формат. И в том числе менять подходы к тарифам для населения и переходу на рыночную ситуацию с соответствующей адресной помощью всем, кто будет в ней нуждаться. Тогда мы хоть немного выровняем ситуацию с финансированием в энергетической отрасли. Но если быть откровенным, то подготовки к такому сценарию сейчас нет.

"Нафтогаз" заявлял, что в ходе ракетных атак РФ были нанесены убытки именно газовой инфраструктуре...

Пробить нефтегазовую инфраструктуру гораздо сложнее, и это более сложная задача, чем атаки генерации и высоковольтных сетей. Эти объекты серьезно защищены, и ситуация там довольно спокойная. Я уверен в том, что эффективность ударов по газовым хранилищам сейчас такова, что ничего болезненного для нас нет.

Эти удары - больше попытки, и после того, как россияне увидят, что у них не получается их разрушить, они, в определенной степени, перефокусируются на другие, более уязвимые объекты генерации.

А как насчет ДнепроГЭС и других станций?

Россияне уже повредили 3 энергостанции. Шансов, что они действительно смогут пробить плотину, нет. И если вопрос обо всем апокалипсисе, то ракетами разрушить плотины невозможно - РФ может утопить туда любое количество ракет, но этого не произойдет. Другое дело, что они повредили генерирующие способности этих энергостанций, но там сначала нужно выяснить масштабы разрушений (их анализ еще продолжается) и уже потом их восстанавливать.

Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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