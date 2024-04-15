Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о новом наступлении РФ

Президент обсудил вопросы защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и в приграничье.

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Владимир Зеленский предупредил о новом наступлении РФ / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, Офис президента

Страна-агрессор Российская Федерация в скором времени попытается усилить штурмовые и наступательные действия.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе своего очередного вечернего обращения, которое было опубликовано в Telegram.

Глава государства сообщил о том, что заслушал доклады главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко и главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о возможных действиях россиян.

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Кроме того, также в ходе совещания обсуждались вопросы защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и в приграничных районах.

"Очевидно, что безумие в Кремле до сих пор сильно, оккупант попытается усилить штурмовые действия, наступательные. Будем отвечать", - добавил Зеленский.

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Напомним, что оккупанты захватили Водяное и продвинулись в Ивановском. Российские оккупанты продвинулись на Донецком направлении. Аналитики также сообщили, что уточняют линию соприкосновения возле Вербового Запорожской области.

Президент Владимир Зеленский рассказал о действиях, которые не дают РФ продвигаться. Украинским защитникам удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов. Российские оккупанты не могут продвигаться вперед.

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