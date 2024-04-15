Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о новом наступлении РФ

Страна-агрессор Российская Федерация в скором времени попытается усилить штурмовые и наступательные действия.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе своего очередного вечернего обращения, которое было опубликовано в Telegram.
Глава государства сообщил о том, что заслушал доклады главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко и главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о возможных действиях россиян.
Кроме того, также в ходе совещания обсуждались вопросы защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и в приграничных районах.
"Очевидно, что безумие в Кремле до сих пор сильно, оккупант попытается усилить штурмовые действия, наступательные. Будем отвечать", - добавил Зеленский.
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Ранее в ВСУ раскрыли направление наступления РФ. Бои в Покровском районе имеют решающее значение, рассказали украинские защитники.
Напомним, что оккупанты захватили Водяное и продвинулись в Ивановском. Российские оккупанты продвинулись на Донецком направлении. Аналитики также сообщили, что уточняют линию соприкосновения возле Вербового Запорожской области.
Президент Владимир Зеленский рассказал о действиях, которые не дают РФ продвигаться. Украинским защитникам удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов. Российские оккупанты не могут продвигаться вперед.
Контрнаступление ВСУ 2024
В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.
Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.
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