Передача нового комплекса ЗРК Patriot Украине: в ВСУ назвали вероятные сроки

Вероятные сроки передачи Украине новой системы ЗРК Patriot от Германии прокомментировал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.
В эфире информационного телемарафона он отметил, что этот процесс включает в себя физическую поставку комплекса в Украину, доставку пусковых установок и пункта управления.
"Конечно, что это не одна машина, и все их надо будет доставить на территорию Украины. Это может занять некоторое время. Я не хотел бы говорить, сколько, поскольку противник также мониторит ситуацию и может использовать. Однако могу заверить, что это произойдет как можно быстрее", - сказал представитель ВС.
По его словам, новый зенитно-ракетный комплекс сможет существенно укрепить воздушное пространство Украины и защитить людей от воздушных атак врага.
"Конечно, это станет большим усилением. Даже одна установка сыграет очень большую роль в защите воздушного пространства страны", - добавил Евлаш.
ЗРК Patriot
Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.
Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.
Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).
Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.
Усиление ПВО Украины
Ранее сообщалось, что Берлин передаст Киеву еще одну батарею ПВО. Германия поставит Украине третью систему ПВО ЗРК Patriot, заявили в федеральном министерство обороны. Отмечается, что на данный момент Бундесвер предоставил Украине две огневые части ЗРК Patriot, а поставка еще одной системы станет возможна за счет возвратов из планового ремонта.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина ведет переговоры о 2 батареях Patriot и одной Samp-T. Если бы сейчас страны, которые имеют эти системы, были бы готовы их передать, то вопрос их получения занял бы всего недели, говорит глава МИД.
Как сообщал Главред, президент Зеленский высказался о дефиците систем ПВО. Он отметил, что Украина пока не имеет комплексной защиты неба от атак РФ и прокомментировал ситуацию с поставками новых систем ПВО.
Читайте также:
- ПВО не всегда может перехватить цели РФ во время атак на Одессу: названа причина
- Артиллерия, ПВО и бронетехника: Шольц и Зеленский провели важный разговор
- ПВО и боеприпасы для Украины: Кулеба раскрыл подробности переговоров с США
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред