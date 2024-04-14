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Передача нового комплекса ЗРК Patriot Украине: в ВСУ назвали вероятные сроки

Алексей Тесля
14 апреля 2024, 15:13
Новый ЗРК может существенно укрепить воздушное пространство Украины, говорит Илья Евлаш.
Patriot, ВСУ
ВСУ получат новый комплекс Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Вероятные сроки передачи Украине новой системы ЗРК Patriot от Германии прокомментировал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

В эфире информационного телемарафона он отметил, что этот процесс включает в себя физическую поставку комплекса в Украину, доставку пусковых установок и пункта управления.

"Конечно, что это не одна машина, и все их надо будет доставить на территорию Украины. Это может занять некоторое время. Я не хотел бы говорить, сколько, поскольку противник также мониторит ситуацию и может использовать. Однако могу заверить, что это произойдет как можно быстрее", - сказал представитель ВС.

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По его словам, новый зенитно-ракетный комплекс сможет существенно укрепить воздушное пространство Украины и защитить людей от воздушных атак врага.

"Конечно, это станет большим усилением. Даже одна установка сыграет очень большую роль в защите воздушного пространства страны", - добавил Евлаш.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Усиление ПВО Украины

Ранее сообщалось, что Берлин передаст Киеву еще одну батарею ПВО. Германия поставит Украине третью систему ПВО ЗРК Patriot, заявили в федеральном министерство обороны. Отмечается, что на данный момент Бундесвер предоставил Украине две огневые части ЗРК Patriot, а поставка еще одной системы станет возможна за счет возвратов из планового ремонта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина ведет переговоры о 2 батареях Patriot и одной Samp-T. Если бы сейчас страны, которые имеют эти системы, были бы готовы их передать, то вопрос их получения занял бы всего недели, говорит глава МИД.

Как сообщал Главред, президент Зеленский высказался о дефиците систем ПВО. Он отметил, что Украина пока не имеет комплексной защиты неба от атак РФ и прокомментировал ситуацию с поставками новых систем ПВО.

Инфографика patriot, патриот
\/ Главред

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