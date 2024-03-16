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ПВО и боеприпасы для Украины: Кулеба раскрыл подробности переговоров с США

Алексей Тесля
16 марта 2024, 17:14
Дмитрий Кулеба выразил благодарность США за недавний пакет военной помощи Украине.
Кулеба, Блинке, ВСУ
Дмитрий Кулеба провел переговоры с Энтони Блинкеном / Коллаж фото УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном и выразил благодарность США за недавний пакет военной помощи, который поможет нашему народу противостоять российской агрессии.

Кулеба отметил необходимость и срочность продолжения поддержки Украины со стороны США и международного сообщества, включая противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы, говорится в сообщении МИД в Telegram.

Дипломаты обсудили дальнейшие пути утверждения критически необходимого пакета поддержки Украины со стороны США.

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"Мы не можем позволить России использовать задержки в помощи для продвижения, подвергая всю Европу и демократический мир риску еще большей войны. В последние годы Украина неоднократно демонстрировала, что при достаточной поддержке мы способны побеждать Россию на поле боя. Неспособность продолжать поддержку Украины серьезно подорвет лидерство США во всем мире и поставит под угрозу национальную безопасность США", - подчеркнул Кулеба.

Стороны также обменялись мнениями относительно ожидаемых результатов Вашингтонского саммита НАТО.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Помощь США Украине

Напомним, в Сенате США в середине февраля проголосовали помощь Украине на сумму более 60 миллиардов долларов. После этого документ был отправлен в нижнюю палату – Палату представителей. Там республиканцы заблокировали инициативу под предлогом отсутствия решения проблемы с ситуацией на границе Мексики.

Как сообщалось, Украине придется решать, за какие города сражаться, если не будет военной помощи США, сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх. В подобном случае все зависит от ресурсов украинского государства.

США объявили первый пакет помощи Украине в этом году: в Белом доме 12 марта заявили, что Киеву предоставят поддержку на 300 миллионов долларов. Украина получит и ракеты ATACMS дальностью 160 километров.

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Энтони Блинкен Дмитрий Кулеба война России и Украины
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