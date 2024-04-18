Германия нашла у стран НАТО еще 6 систем Patriot для Украины - Шольц

Украина может получить шесть систем Patriot от Североатлантического альянса, дополнительно к тем, которые предоставила Германия, заявил канцлер Германии.

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Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров / Коллаж: Главред, фото: US Army, ua.depositphotos.com

Страны-члены НАТО могут предоставить Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после саммита Европейского Союза в Брюсселе.

По его словам, Украина может получить шесть систем Patriot от Североатлантического альянса, дополнительно к тем, которые предоставила Германия.

"Мы уже предоставили две системы, теперь мы поставили и третью, и мы являемся страной, которая делает наиболее существенный вклад в это дело. Последняя, третья система, о которой мы объявили и которая будет передана Украине и будет там использоваться, - это также наш призыв к другим странам принять аналогичные решения", - заявил Шольц.

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Канцлер Германии подчеркнул, что НАТО дал понять, что системы, имеющиеся в странах-членах Альянса, могут передать для повышения обороноспособности Украины.

"И я хотел бы повторить этот призыв и углубить его еще раз. Мы слышали о семи дополнительных системах. Одна из них - наша. И мы нашли еще шесть. Я снова использовал эту возможность на многих переговорах, чтобы донести эту мысль", - отметил Шольц.

Что известно о ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Поставка Украине ЗРК Patriot - главное

Как ранее сообщал Главред, Германия срочно будет искать Patriot для Украины. Страна инициирует анализ всех имеющихся батарей Patriot и других систем ПВО не только у союзников, но и в мире, рассказал Дмитрий Кулеба.

Также Германия поставит Украине третью систему противовоздушной обороны ЗРК Patriot для усиления украинской обороноспособности. Ее передадут немедленно.

Кроме этого, Германия уже передала 25% от своих ЗРК Patriot. Греция является следующей за ними по этому показателю. Украина ведет переговоры о получении 2 единиц Patriot и одного SAMP/T. Кроме Германии и Греции, Польша также имеет несколько батарей ЗРК.

ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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