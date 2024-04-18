"У нас есть деньги": премьер Нидерландов предложил выкупить Patriot для Украины

Потребность в предоставлении Украине систем Patriot является насущной, заявил Марк Рютте.

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Марк Рютте предложил выкупить ЗРК Patriot для Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил выкупить системы ПВО Patriot у стран, у которых они есть, но они не хотят передавать их Украине. Об этом Рютте сказал на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

По словам Рютте, потребность в предоставлении Украине систем Patriot является насущной, передает The Guardian.

"Мы знаем, что многие страны имеют системы Patriot, но, возможно, они не хотят поставлять их напрямую. Мы можем купить у них и доставить в Украину. У нас есть деньги. Это очень важно", - сказал Рютте. видео дня

Отметим, правительство Нидерландов в весеннем пересмотре бюджета, опубликованном 15 апреля, подтвердило намерения увеличить военную и гуманитарную помощь Украине на ближайшие годы.

Как сообщал Главред, 1 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение по безопасности с премьер-министром Нидерландов.

Согласно договору, Нидерланды предоставят Украине важную военную поддержку в размере двух миллиардов евро в 2024 году. Также страна обязуется предоставлять оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Поставки Украине ЗРК Patriot - последние новости

13 апреля Германия поставит Украине третью систему ПВО ЗРК Patriot. На данный момент Бундесвер предоставил Украине две огневые части ЗРК Patriot, а поставка еще одной системы станет возможна за счет возвратов из планового ремонта.

Германия, хоть и является крупнейшим оператором ЗРК Patriot в Европе, уже передала 25% от общего количества имеющихся батарей. Следующей за Германией является Греция, пишет Defense Express.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что в вопросе защиты энергообъектов Украины от российских атак целесообразнее купить ПВО Patriot, чем потом восстанавливать разрушенную Россией украинскую ТЭС.

ЗРК Patriot - что о них известно / Инфографика Главред

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