'От ATACMS до ПВО': Зеленский сделал неожиданное заявление о помощи от США

Украина будет делать все, чтобы компенсировать полгода, которые прошли в сомнениях, и развернуть против РФ "то, что оккупанты смогли за это время", сказал президент.

https://glavred.info/ukraine/ot-atacms-do-pvo-zelenskiy-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-o-pomoshchi-ot-ssha-10560335.html Ссылка скопирована

Зеленский прокомментировал предоставление помощи Украине от США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

Украина преодолела длительный путь и получила ту поддержку, в которой нуждается, чтобы в дальнейшем защищать жизни людей от атак РФ. В течение последних дней Украина и США работали на всех уровнях, чтобы наполнить пакет помощи от США оружием и другим оборудованием, необходимым для ВСУ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Сегодня Президент Байден подписал принятый Конгрессом пакет поддержки - поддержки, в частности, украинской. Путь длиной в полгода преодолели. Кто бы что ни говорил, но мы получаем поддержку, в которой нуждаемся - нуждаемся, чтобы и в дальнейшем защищать жизнь от российских ударов... От "атакамсов" и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для "хаймарсов" до необходимой ПВО и техники", - сказал глава государства.

Президент Украины поблагодарил президента США Байдена, Конгресс США и всех американцев, которые "чувствуют, что нужно выбивать землю из-под ног у Путина, не подчиняться ему и только так будет действительно меньше угроз свободе". Он подчеркнул, что сотрудничество Украины и Соединенных Штатов помогают укреплять оба народа и всех их партнеров, а также весь мир, который "стремится жить по правилам, а не в условиях насилия и хаоса".

видео дня

Зеленский подчеркнул, что теперь необходимо компенсировать полгода, которые прошли в дебатах и сомнениях. Президент Украины также отметил, что важно, чтобы все договоренности с президентом Байденом были реализованы на сто процентов.

"То, что российский оккупант смог за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него. Все его действия на фронте, все его удары по нашей энергетике, инфраструктуре, весь его террор против наших городов и сел - все это должно мобилизовать нас, каждого в мире, кто действительно ценит жизнь, на большее давление на Россию", - подчеркнул он.

Военная помощь Украине от США - последние новости

Как сообщал Главред, 20 апреля Палата представителей США поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине на сумму 60,84 миллиардов долларов. Законопроект получил поддержку большинства конгрессменов - "за" проголосовали 310, "против" - 112.

Во вторник, 23 апреля, Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов.

А уже 24 апреля президент США Джозеф Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Пакет новой помощи отправят Украине в течение нескольких часов.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред