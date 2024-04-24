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США могут прекратить помощь Украине: эксперт назвал условие

Юрий Берендий
24 апреля 2024, 16:34
Аналитик отмечает, что в случае победы Дональда Трампа на выборах он может прекратить оказание помощи Украине, чтобы заставить ее искать "компромисс с Россией".
США могут прекратить помощь Украине: эксперт назвал условие
Украине следует быть готовой к возможному прекращению помощи США / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, он может решить прекратить предоставление военной и экономической помощи Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

В то же время, Хара указал, что предсказать действия Трампа сложно, поскольку сам Трамп считает, что его непредсказуемость является одним из его главных преимуществ.

"Например, Трамп встречался с министром иностранных дел Великобритании, после чего офис Трампа обнародовал информацию о том, что они обсудили вопрос того, каким образом "прекратить убийства в Украине" (а это не то же самое, что поддерживать Украину или ее победу над Россией)", - указывает эксперт.

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Александр Хара подчеркивает, что Украине следует быть готовой к возможности того, что Трамп, после прихода к должности в январе следующего года, может прекратить предоставление помощи, чтобы Украина "нашла компромиссы" с Россией.

"Но этого, вероятно, не произойдет, ведь тогда это будет политическим убийством Зеленского, и украинское общество не готово на признание новых "территориальных реалий", как Россия называет незаконную оккупацию украинских территорий. После того, Трамп, возможно, наоборот, решит еще больше помогать Украине. Ведь если он увидит, что помощь Украине является популярной как в Америке, так и среди союзников, он может продолжить поддержку Украины", - добавляет аналитик.

По его словам, Украине нужно продемонстрировать, что альтернативы военной и экономической помощи нет.

Аналитик добавляет, что если, например, при Трампе Украина получит больше поддержки и завершит этот конфликт на своих условиях, Трамп может войти в историю как тот, кто победил ядерную державу, которая является самой большой угрозой для национальной безопасности США.

"Тем более, что Россия де-факто является союзником Китая, Северной Кореи и Ирана. И конечно, более логично украинскими руками убрать российскую угрозу, и тогда будет легче справиться с Китаем и другими", - резюмировал он.

Кто такой Александр Хара

Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.
Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Помощь США для Украины - выборы в США 2024

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Джо Байден может подписать законопроект о предоставлении помощи Украине на сумму более 60 миллиардов долларов уже сегодня, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом предоставление первого пакета оборонной помощи Украине во время их телефонного разговора.

В то же время, по данным бывших и нынешних чиновников администрации США, на встречах в Белом доме и во время переговоров с иностранными лидерами, Дональд Трамп часто характеризовал Украину как "тотально коррумпированную" и полную "ужасных людей", а также называл ее "частью России". По данным The Wall Street Journal, во время первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Германии в 2017 году российский лидер призвал Трампа признать претензии России на суверенитет над частью Украины.

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