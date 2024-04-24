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Хара объяснил, почему Конгресс одобрил помощь Украине и при чем тут Трамп

Анна Ярославская
24 апреля 2024, 10:57
США разделили вопрос границы и помощи Украине, Израилю, Тайваню. При этом Трамп фактически молча наблюдал за тем, как его люди блокировали проект.
Александр Хара, Дональд Трамп
Александр Хара считает, что Трамп не хотел, чтоб на него "повесили" провал ВСУ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/alexander.khara, УНИАН

Украина стала заложником политиканства в США, и именно поэтому Конгресс так долго не мог одобрить решение о выделении военной помощи Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По его словам, для администрации президента США Джо Байдена выделение помощи было принципиальным моментом, как и выполнение обязательств, которое они на себя взяли.

"Республиканцы это, очевидно, поняли и попытались использовать эту ситуацию, чтобы продавить изменения в миграционное законодательство и усиление границы. Собственно, поэтому с конца прошлого года была создана двухпартийная группа, которая наработала компромиссный законопроект", - объяснил Хара.

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Эксперт предположил, что оппонент Байдена Дональд Трамп вероятно "решил придержать остроту темы, чтобы на выборах играть этим и обвинять Байдена в неспособности защитить южную границу США".

"То есть это [задержка помощи] было исключительно политиканством, и мы стали заложниками этой истории", - сказал Хара.

Он напомнил, что затем в США разделили вопрос границы и помощи Украине, Израилю, Тайваню. При этом Трамп фактически молча наблюдал за тем, как его люди блокировали проект в Палате представителей.

"Трамп изменил свое мнение, потому что понял, что не хочет, чтобы то, что произошло в Украине с октября (по оценкам аналитических западных центров мы потеряли более 500 квадратных метров территорий, плохая ситуация на фронте, который хоть и не обвалился, но мы несем потери), в том числе и любое серьезное поражение в Украине повесили на него. Мол, он блокировал эту помощь. То есть смена его позиции произошла из-за того, чтобы не поставить себя под удар легитимной критики со стороны демократов", - считает Хара.

Эксперт считает, что вопрос не в том, что Трамп изменил свою позицию и хочет, чтобы Украина победила.

"Он хочет стать президентом и использует любую возможность, даже ценой жизней украинцев и потерей Украиной определенных территорий", - резюмировал Хара.

Кто такой Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.
Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Военная помощь Украине от США

20 апреля 2024 года Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине . В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов.

Законопроект о выделении финансирования союзникам США набрал 79 голосов "за". "Против" проголосовали лишь 17 сенаторов. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект.

Глава Белого дома пообещал подписать законопроект о помощи Украине, как только он будет на его столе в среду.

По данным CNN, большая часть американской техники из пакета помощи США уже находится на складах Германии и Польши. Американский источник, знакомый с предоставлением военной помощи Украине, заявил, что официальные лица в США не говорят об этом открыто.

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