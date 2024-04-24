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Когда Байден подпишет законопроект о помощи Украине: в ОП назвали четкую дату

Юрий Берендий
24 апреля 2024, 14:31обновлено 24 апреля, 15:03
Глава Офиса президента Украины отметил, что по новому законопроекту помощи от США Силы обороны получат все необходимое для них оружие.
Когда Байден подпишет законопроект о помощи Украине: в ОП назвали четкую дату
Ермак рассказал, когда Байден подпишет законопроект о помощи Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Президент США Джо Байден уже сегодня может подписать соответствующий законопроект, который предусматривает помощь Украине на общую сумму более 60 миллиардов долларов. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Офиса президент Андрей Ермак.

Ермак напомнил, что за принятие соответствующего закона в Сенате проголосовали 46 представителей Демократической партии и 31 представитель Республиканской, в то время как только 18 выступили против. По словам Ермака, это свидетельствует о твердой двухпартийной поддержке Украины.

"Сейчас остался последний шаг - это подписание этого законопроекта президентом Байденом. Вчера, накануне голосования, я говорил с советником (президента США - ред.) по национальной безопасности Джейком Салливаном, и он заверил, что этот законопроект будет немедленно подписан, как только окажется на столе у президента Байдена. Понимаем, есть разница во времени в семь часов, но ожидаем сегодня на это подписание", - сказал руководитель ОП.

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Он также отметил, что пакет помощи от США будет включать все необходимое, включая ракеты ATACMS.

"Уровень сотрудничества между военными ведомствами наших стран дает абсолютно четкую веру в то, что в этом большом пакете будут все наименования, о которых мы все время говорим", - заявил Ермак.

Он также уверен, что Украина получит новые комплексы Patriot, которые помогут защитить украинские города. Он отметил, что поставки оружия будут осуществлены "в очень сжатые сроки".

Глава Офиса президента Андрей Ермак выразил убеждение в подписании "мощного" соглашения о сотрудничестве с Соединенными Штатами в военной сфере.

"Мы ожидаем подписания этого соглашения очень скоро, и это будет действительно очень весомым шагом по укреплению нашей оборонной способности", - сказал Ермак.

Приостановление военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Помощь США для Украины - первый пакет помощи от США

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 апреля в США проголосовали за предоставление Украине пакета помощи. Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине на сумму 60,84 миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодар ность США за эту помощь и надеется на скорейшее поддержание законопроекта в Сенате и его подписание Байденом.

Впоследствии, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого обсудили предоставление первого пакета оборонной помощи Украине.

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война в Украине новости США военная помощь Офис президента Андрей Ермак
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