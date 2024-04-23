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Помощь США – это только начало: в Bloomberg описали новый план войны в Украине

Анна Ярославская
23 апреля 2024, 11:22
Главное - как можно скорее доставить на фронт крайне необходимые артиллерийские снаряды, стабилизировав украинские линии.
ВСУ, фронт
В Bloomberg раскрыли неожиданный план победы Киева в войне / Коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

В 2024 году Украина должна изменить стратегию ведения войны. Год назад план был ясен: Украина должна вернуть все оккупированные Россией территории, нанеся полное поражение стране-агрессору. Но если раньше это было возможно, то теперь уже нет. Об этом пишет издание Bloomberg.

Журналисты отмечают, что США находятся на пороге окончательного принятия пакета помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, и теперь Украине необходим новый план в войне.

"Перерыв в предоставлении американской военной помощи Украине уже обернулся потерями жизней, земли и военной инициативы, которые будет трудно восстановить. Сейчас необходима новая, достижимая и последовательная стратегия прекращения войны, конечной целью которой является урегулирование", - пишет Bloomberg.

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При этом переговоры об урегулировании должны состояться тогда, когда Кремль поймет, что ему больше нечего выигрывать от продолжения борьбы, и когда Украина создаст средства сдерживания против любого возобновления боевых действий.

Главное - как можно скорее доставить на фронт крайне необходимые артиллерийские снаряды, стабилизировав украинские линии. После этого ВСУ должны будут сосредоточиться на обороне, нанося потери российским войскам и технике и одновременно мобилизовывая рабочую силу, необходимую для восстановления и отдыха истощенных фронтовых подразделений, отмечают журналисты.

"Отсутствие каких-либо крупных попыток контрнаступления в 2024 году должно стать частью теории победы Киева, а не свидетельством того, что Украина не может победить", - пишет Bloomberg.

Издание добавляет: если все пойдет хорошо, Киев сможет использовать это время для перегруппировки, пополнения личного состава, средств ПВО и дальнобойной артиллерии, а также принять на борт F-16 и другую высокотехнологичную технику, которая понадобится для создания надежного, долгосрочного сдерживания будущего нападения.

"Для России же продолжение вторжения будет все более болезненным и труднооправданным", - подчеркивается в статье.

Контрнаступление ВСУ 2024

В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.

Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.

Военная помощь Украине от США и Британии

20 апреля 2024 года Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине . В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

Далее законопроект отправят на рассмотрение Сената США. После одобрения сенаторами его должны передать на подпись президенту США Джону Байдену.

Издание Politico сообщает со ссылкой на двух американских чиновников, что пакет военной помощи будет включать бронетехнику в дополнение к артиллерийским снарядам и средствам ПВО.

Сообщается, что Пентагон все еще вносит "последние штрихи" в новый транш и питает надежду, что сможет как можно скорее отправить технику и снаряды - сразу же после подписания документа Байденом.

23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибудет в Польшу, где объявит о крупнейшем в истории пакете военной помощи для Украины на сумму в 500 миллионов фунтов стерлингов.

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