Россияне массово дезертируют с фронта: в разведке Британии назвали рекордные цифры

В британской разведке указывают на то, что многие российские военные после суда получили условные сроки и вернулись в свои части в зону боевых действий.

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Наибольшее количество случаев дезертирства в Московской области / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, Армия Inform

Дезертирство среди мобилизованных в армию России достигло рекордного уровня. Наибольшее количество случаев дезертирства среди военных зарегистрировано в Московской области РФ. Об этом в соцсети Х сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В британской разведке со ссылкой на данные независимого российского издания "Медиазона" указывают на то, что за март 2024 года военные суды РФ вынесли рекордное количество приговоров по статье дезертирство. Отмечается, что речь идет о 684-х российских военнослужащих.

В то же время, всего с начала проведения так называемой "частичной мобилизации" в РФ таких приговоров зарегистрировано уже 7400, больше всего среди них в Московской области - 496.

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"Многие солдаты, которых удалось разыскать и которые предстали перед военным судом, получили условные сроки и вернулись в свои части и на фронт. В то же время количество просьб об убежище в западных странах от граждан России, которые уклоняются от военной службы, достигло рекордного уровня", - говорится в сводке.

Британская разведка указывает, что российские солдаты, включая тех, кто был принудительно призван во время "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года, обязаны оставаться на военной службе на неопределенный срок с незначительной перспективой увольнения.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Британии часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Мобилизация в России - новое наступление РФ на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия будет пытаться привлечь больше солдат по контракту, чтобы избежать непопулярной массовой мобилизации, которая может подорвать поддержку населения войны против Украины. По данным Bloomberg, Кремль планирует набрать еще 300 тысяч оккупантов в течение года. Эта стратегия является ответом на негативные последствия массовой мобилизации в сентябре 2022 года, когда она существенно подорвала доверие к власти, и привела к выезду почти миллиона российских граждан.

По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, Россия может мобилизовать около 250-300 тысяч человек. Однако для проведения полноценной мобилизации и накопления достаточного количества военных сил стране-агрессору нужно несколько месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч военнослужащих до 1 июня. Подготовка в России обычно достаточно быстрая, поэтому стране-агрессору может понадобиться около месяца, чтобы набрать такой объем людей.

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