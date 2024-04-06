Не факт, что РФ остановится на этой цифре: Зеленский о мобилизации 300 тысяч человек

Плохая дисциплина в российской армии может замедлить процесс мобилизации, однако Украина должна быть готова к разному развитию событий, сказал президент.

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Россия может быстро набрать необходимое количество оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

Россия готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч военнослужащих до 1 июня. Подготовка в России очень короткая, поэтому стране-агрессору может понадобиться примерно месяц, чтобы набрать такой объем людей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу "Мы - Украина".

По его словам, не факт, что РФ остановится на этой цифре во время проведения мобилизации. В то же время глава государства подчеркнул, что Украина должна быть готова к любому развитию событий.

"Вопрос относительно россиян - 300 тысяч, не факт, что это конечное количество военных, которых они мобилизуют. А во-вторых, по данным нашей разведки, до 1 июня они должны быть готовы мобилизовать 300 тысяч", - заявил президент. видео дня

Зеленский подчеркнул, что уровень подготовки оккупантов не всегда соответствует требованиям. Также президент отметил, что дисциплина в российской армии может замедлить процесс мобилизации.

"Подготовка в России очень короткая, мы это видим по уровню подготовленных российских бойцов на фронте, поэтому им понадобится, я думаю, где-то месяц для того, чтобы иметь такой объем людей. Поскольку с дисциплиной у них не очень, может, они и не успеют до 1 июня мобилизовать 300 тысяч, но тем не менее. Мы должны быть готовыми", - добавил он.

Мобилизация в России (с 2022) Мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года во время вторжения России в Украину и вскоре после контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в воюющую армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".

Мобилизация в России - план по призыву 300 тысяч человек

Напомним, президент Украины заявил, что Россия готовится к дополнительной мобилизации 300 тысяч военных до 1 июня 2024 года. Он подчеркнул, что Украина не планирует мобилизовать 500 тысяч новобранцев в этом году.

Также Зеленский заверил, что Украина четко понимает намерения России по мобилизации и должна быть готова к любым российским операциям. Он также отметил, что Украина имеет исторический шанс для преодоления "российского реваншизма".

Как ранее сообщал Главред, военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что Россия готовится к масштабному наступлению во второй половине 2024 года. Оккупанты планируют провести как минимум две наступательные операции - на Часов Яр и Купянск.

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