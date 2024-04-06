Не факт, что РФ остановится на этой цифре: Зеленский о мобилизации 300 тысяч человек

Россия готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч военнослужащих до 1 июня. Подготовка в России очень короткая, поэтому стране-агрессору может понадобиться примерно месяц, чтобы набрать такой объем людей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу "Мы - Украина".
По его словам, не факт, что РФ остановится на этой цифре во время проведения мобилизации. В то же время глава государства подчеркнул, что Украина должна быть готова к любому развитию событий.
"Вопрос относительно россиян - 300 тысяч, не факт, что это конечное количество военных, которых они мобилизуют. А во-вторых, по данным нашей разведки, до 1 июня они должны быть готовы мобилизовать 300 тысяч", - заявил президент.видео дня
Зеленский подчеркнул, что уровень подготовки оккупантов не всегда соответствует требованиям. Также президент отметил, что дисциплина в российской армии может замедлить процесс мобилизации.
"Подготовка в России очень короткая, мы это видим по уровню подготовленных российских бойцов на фронте, поэтому им понадобится, я думаю, где-то месяц для того, чтобы иметь такой объем людей. Поскольку с дисциплиной у них не очень, может, они и не успеют до 1 июня мобилизовать 300 тысяч, но тем не менее. Мы должны быть готовыми", - добавил он.
Мобилизация в России (с 2022)
Мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года во время вторжения России в Украину и вскоре после контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в воюющую армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".
Мобилизация в России - план по призыву 300 тысяч человек
Напомним, президент Украины заявил, что Россия готовится к дополнительной мобилизации 300 тысяч военных до 1 июня 2024 года. Он подчеркнул, что Украина не планирует мобилизовать 500 тысяч новобранцев в этом году.
Также Зеленский заверил, что Украина четко понимает намерения России по мобилизации и должна быть готова к любым российским операциям. Он также отметил, что Украина имеет исторический шанс для преодоления "российского реваншизма".
Как ранее сообщал Главред, военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что Россия готовится к масштабному наступлению во второй половине 2024 года. Оккупанты планируют провести как минимум две наступательные операции - на Часов Яр и Купянск.
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