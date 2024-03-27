Мобилизация мужчин с 18 лет: в Минобороны выпустили разъяснение

Все 18-летние получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста, отметили в министерстве обороны.

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Слухи о мобилизации с 18 лет распространил депутат Разумков / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, УНИАН

Минобороны опровергло заявление нардепа Дмитрия Разумкова о якобы прописанной в новом законопроекте о мобилизации норме о призыве 18-летних граждан.

"Там есть норма, которая реально позволит мобилизовать людей с 18 лет. С 18 лет! Я буду говорить об этом в свое время на Комитете, но это большая проблема", - высказался нардеп 25 марта в разговоре с журналистами канала Новости. LIVE.

Свое предположение Разумков связал с внедрением базовой военной подготовки, которая затронет эту возрастную категорию граждан.

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"В 18 лет он получит военно-учетную специальность, станет на воинский учет, и это приведет к тому, что ТЦК смогут его мобилизовать в 19 лет", - сказал депутат.

На что журналистка отметила, что в Украине официально "это не утверждено никак".

"Если будет проголосован этот закон, в той редакции, которая есть сегодня, - (будет) утвержден", - ответил Разумков.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали в основном граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Что предусматривает законопроект о мобилизации - разъяснение

В разъяснении МО от 27 марта указывается, что граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Что предусматривает законопроект о мобилизации / Инфографика Минобороны

Что предусматривает законопроект № 10449 о мобилизации и военной подготовке :

Мобилизация предлагается от 25 до 60 лет.

С 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка.

От прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан.

Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное.

Граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил поправки по бронированию военнообязанных с установленным уровнем заработной платы. Так называемый принцип "война для бедных" недопустим, заявил участник профильного комитета, парламентарий от фракции Слуга народа Игорь Копытин.

Также Комитет не принял правку о демобилизации после 36 месяцев службы, которая должна была бы происходить без дополнительных решений Ставки.

В то же время из законопроекта о мобилизации были изъяты скандальные правки, предусматривающие замораживание счетов и блокировку банковских карт лиц, которых государство признает уклонистами.

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