Мобилизация мужчин с 18 лет: в Минобороны выпустили разъяснение

Минобороны опровергло заявление нардепа Дмитрия Разумкова о якобы прописанной в новом законопроекте о мобилизации норме о призыве 18-летних граждан.
"Там есть норма, которая реально позволит мобилизовать людей с 18 лет. С 18 лет! Я буду говорить об этом в свое время на Комитете, но это большая проблема", - высказался нардеп 25 марта в разговоре с журналистами канала Новости. LIVE.
Свое предположение Разумков связал с внедрением базовой военной подготовки, которая затронет эту возрастную категорию граждан.
"В 18 лет он получит военно-учетную специальность, станет на воинский учет, и это приведет к тому, что ТЦК смогут его мобилизовать в 19 лет", - сказал депутат.
На что журналистка отметила, что в Украине официально "это не утверждено никак".
"Если будет проголосован этот закон, в той редакции, которая есть сегодня, - (будет) утвержден", - ответил Разумков.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали в основном граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Что предусматривает законопроект о мобилизации - разъяснение
В разъяснении МО от 27 марта указывается, что граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.
Что предусматривает законопроект № 10449 о мобилизации и военной подготовке:
- Мобилизация предлагается от 25 до 60 лет.
- С 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка.
- От прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан.
- Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное.
- Граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы.
Мобилизация в Украине - последние новости по теме
Как писал Главред, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил поправки по бронированию военнообязанных с установленным уровнем заработной платы. Так называемый принцип "война для бедных" недопустим, заявил участник профильного комитета, парламентарий от фракции Слуга народа Игорь Копытин.
Также Комитет не принял правку о демобилизации после 36 месяцев службы, которая должна была бы происходить без дополнительных решений Ставки.
В то же время из законопроекта о мобилизации были изъяты скандальные правки, предусматривающие замораживание счетов и блокировку банковских карт лиц, которых государство признает уклонистами.
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