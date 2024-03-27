Пострадали маленькие дети: Зеленский прокомментировал жестокий обстрел Харькова

В среду, 27 марта, в Харькове прогремели мощные взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар страны-агрессора России.
"Харьков. Российский террор против города приобретает особую подлость. Попытки загнать более миллиона человек в блэкаут, постоянные удары ракет и "шахедов". Теперь - авиабомбы. Просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре. На данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным и близким", - заявил президент в Telegram.
Он сообщил, что по состоянию на сейчас известно о по меньшей мере 19 пострадавших, среди них дети. Среди пострадавших: девочка 2022 года рождения, мальчик 2023 года рождения. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
"Все службы работают на месте попадания, и я благодарен всем, кто день за днем спасает для Харькова нормальную жизнь", - отметил Зеленский.
Он также в очередной раз подчеркнул, что укрепление украинской ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 - это жизненно важные задачи.
"Этому нет и не может быть никаких рациональных объяснений - почему "петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других наших городов и громад, которые страдают от российских террористов. Ежедневно работаем ради того, чтобы дать больше защиты жизни наших людей, нашей Украины", - добавил президент Украины.
Что такое ФАБ?
Фугасные авиабомбы (ФАБ) - авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Они имеют самое мощное и универсальное поражающее действие среди авиабомб основного назначения. Масса ВВ в бомбе примерно составляет 50%, также бомба имеет сравнительно прочный корпус для проникновения в грунт или препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений, пишет Википедия.
Напомним, что российская ракета попала в общежитие в Харькове. Во время российского обстрела Харькова 26 марта ракета Х-35у попала в общежитие спортивного колледжа в Шевченковском районе. После взрыва разрушена крыша и перекрытия между верхними этажами.
РФ впервые с 2022-го сбросила на Харьков авиабомбы. Попадание произошло на детской площадке между двумя многоэтажками в Шевченковском районе. Сергей Болвинов в свою очередь отметил, что по Харькову ударили авиабомбами.
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