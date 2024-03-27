Могут ли войска РФ пойти на Харьков или Киев: генерал Ходжес объяснил ситуацию

Российские оккупанты используют ситуацию с задержкой военной помощи Украине от Запада, чтобы усилить свои атаки, сказал американский генерал Бен Ходжес.

https://glavred.info/world/mogut-li-voyska-rf-poyti-na-harkov-ili-kiev-general-hodzhes-obyasnil-situaciyu-10553507.html Ссылка скопирована

У россиян нет группировки, которая могла бы пойти в направлении Киева или Харькова - Ходжес / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

У оккупантов агрессора России на данный момент нет мобильных групп, которые способны были бы двигаться в направлении Харькова или Киева. Вражеские силы не могут осуществить прорыв, но они ведут войну на истощение. Об этом заявил бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

В эфире Громадське радіо он рассказал о том, что войска противника не могут пойти на прорыв в направлении больших городов.

"Я не вижу у них большой мобильной группировки, которая могла бы закрепить их наступление под Авдеевкой, которая могла бы двинуться в направлении Харькова, Киева или других крупных городов, как это делала старая советская доктрина с оперативно-маневренными группами", - отметил Ходжес. видео дня

Также он добавил, что у войск РФ вряд ли есть логистика, которая позволила бы организовать продвижения бронетанковых соединений. Враг "просто толкает людей в мясорубку". При этом у оккупантов есть артиллерийские боеприпасы.

"Я не уверен, что у них она (необходимая логистика) есть, даже если они будут продолжать добиваться успехов на тактическом уровне. Конечно, я могу ошибаться, но я не видел доказательств того, что у них есть такое большое соединение, которое могло бы это сделать", - считает Ходжес.

Кроме того, он полагает, что российская армия "ведет устаревшую войну на истощение, пытается задушить украинских защитников массой".

"Это будет продолжаться. Но это отличается от прорыва", - подчеркнул Бен Ходжес.

Угроза нового наступления РФ на Украину – последние новости:

В ВСУ предупредили о вероятном большом наступлении РФ – командующий Сухопутных войск Александр Павлюк сказал, что враг собирает группировку численностью более 100 тысяч войск. Возможно, летом оккупанты пойдут в наступление на одном из направлений.

Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан сделал прогноз, о том, куда РФ направит 100-тысяч солдат. По его мнению, оккупанты летом могут провести военную операцию в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, чтобы выйти на их админграницы.

Россия "надеется" собрать 300 тысяч войск и провести операцию по окружению Харькова, написали аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценкам, у оккупантов недостаточно сил для проведения таких "мероприятий".

Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред