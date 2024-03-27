Могут ли войска РФ пойти на Харьков или Киев: генерал Ходжес объяснил ситуацию

У оккупантов агрессора России на данный момент нет мобильных групп, которые способны были бы двигаться в направлении Харькова или Киева. Вражеские силы не могут осуществить прорыв, но они ведут войну на истощение. Об этом заявил бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.
В эфире Громадське радіо он рассказал о том, что войска противника не могут пойти на прорыв в направлении больших городов.
"Я не вижу у них большой мобильной группировки, которая могла бы закрепить их наступление под Авдеевкой, которая могла бы двинуться в направлении Харькова, Киева или других крупных городов, как это делала старая советская доктрина с оперативно-маневренными группами", - отметил Ходжес.видео дня
Также он добавил, что у войск РФ вряд ли есть логистика, которая позволила бы организовать продвижения бронетанковых соединений. Враг "просто толкает людей в мясорубку". При этом у оккупантов есть артиллерийские боеприпасы.
"Я не уверен, что у них она (необходимая логистика) есть, даже если они будут продолжать добиваться успехов на тактическом уровне. Конечно, я могу ошибаться, но я не видел доказательств того, что у них есть такое большое соединение, которое могло бы это сделать", - считает Ходжес.
Кроме того, он полагает, что российская армия "ведет устаревшую войну на истощение, пытается задушить украинских защитников массой".
"Это будет продолжаться. Но это отличается от прорыва", - подчеркнул Бен Ходжес.
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В ВСУ предупредили о вероятном большом наступлении РФ – командующий Сухопутных войск Александр Павлюк сказал, что враг собирает группировку численностью более 100 тысяч войск. Возможно, летом оккупанты пойдут в наступление на одном из направлений.
Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан сделал прогноз, о том, куда РФ направит 100-тысяч солдат. По его мнению, оккупанты летом могут провести военную операцию в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, чтобы выйти на их админграницы.
Россия "надеется" собрать 300 тысяч войск и провести операцию по окружению Харькова, написали аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценкам, у оккупантов недостаточно сил для проведения таких "мероприятий".
Кто такой Бен Ходжес
Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.
В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.
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