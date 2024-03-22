Собирают войско в 100 тысяч солдат: в ВСУ предупредили о большом наступлении РФ

Летом оккупанты попытаются осуществить новое наступление на одном из направлений, считает командующий Сухопутными войсками ВСУ.

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Оккупанты готовят новое большое наступление / коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку войск в более 100 тысяч солдат. Не исключено, что летом оккупанты попытаются осуществить новое наступление на одном из направлений.

"Российские планы нам до конца не известны. Только известны те данные, что они создают группировку более 100 тысяч. Необязательно, что это будет наступление, возможно, они будут пополнять свои подразделения, которые теряют боеспособность", - рассказал Павлюк в эфире телемарафона.

По его словам, есть вероятность, что к началу лета россияне могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений.

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"Это пока такие максимально тяжелые прогнозы, что такое наступление будет. Я думаю, что мы все сделаем для того, чтобы максимально такие нанести потери противнику, чтобы все их ресурсы, которые они формируют, были привлечены к этому времени в бой. Но мы готовимся к разному развитию ситуации", - добавил командующий.

Напомним, что россияне перешли в наступление на важном направлении. В Луганской ОГА отметили, что россияне пытаются осуществить прорыв на Терновском направлении и заставить украинских военных отступить с занятых позиций.

РДК сорвали наступление РФ в Украине. По словам представителя подразделения Легиона "Свобода России" Алексея Барановского, своими действиями повстанцы оказали помощь Силам обороны в стабилизации фронта в Украине.

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