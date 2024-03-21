В России запустили массовое производство 3-тонных авиабомб: чем это угрожает Украине

На предприятиях в Нижегородской области многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, вдвое увеличено производство ФАБ-1500.

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Россия начала массово изготавливать авиабомбы / коллаж: Главред, скриншот: видео Минобороны РФ

В стране-агрессоре России заявили, что на предприятии ОПК Нижегородской области запустили массовое производство 3-тонных авиабомб ФАБ-3000 и увеличили - ФАБ-500 и ФАБ-1500.

Об этом было сообщено во время инспекции министра обороны РФ Сергея Шойгу предприятий ОПК Нижегородской области, информируют пропагандисты из RT. Руководители предприятий ОПК сообщили министру, что в феврале началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000.

Шойгу также доложили, что на предприятиях в Нижегородской области многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, вдвое увеличено производство ФАБ-1500.

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"Если говорить об изготовлении артиллерийских боеприпасов, то по производству компонентов к этим боеприпасам объем увеличен почти в 22 раза, 75% компонентов восстанавливается, что позволяет нам поддерживать на достаточном уровне поставки снарядов в зону специальной военной операции. То есть те задачи, которые мы ставили год назад - выполнены. Построены новые цеха, и они заработали в полную силу", - сказал Шойгу, информирует Interfax.

Он также добавил, что предприятия работают круглосуточно, в три смены и без выходных.

Что известно о ФАБ-3000 / Инфографика: Главред

Что такое ФАБ? Фугасные авиабомбы (ФАБ) - авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Они обладают самым мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. Масса ВВ в бомбе примерно составляет 50%, также бомба имеет сравнительно прочный корпус для проникновения в грунт или препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений, пишет Википедия.

Напомним, что РФ третий день подряд по Сумах сбрасывает авиабомбы. Российские оккупанты атакуют Сумскую область, используя тактическую авиацию. Позже стало известно, что взрыв, который слышали жители Сум, раздавался из приграничья.

Россияне массово применяют фугасные авиабомбы под Бахмутом. Враг продолжает давить и осуществлять штурмовые действия в районе Богдановки, Ивановского, Клещеевки, однако получает отпор и потери. Весь оттенок Бахмутского фронта сейчас в огне.

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