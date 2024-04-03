Россия перейдет в наступление во второй половине 2024-го: эксперт назвал направления

Сейчас российские войска пытаются создать буфер безопасности возле Ивановского на Бахмутском направлении, сказал Александр Коваленко.

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Россия планирует две наступательные операции в 2024 году / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 31 отдельная механизированная бригада

Россия готовится к масштабному наступлению. Оккупанты могут осуществить как минимум две наступательные операции во второй половине 2024 года - на Часов Яр и Купянск. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Еспресо".

"Если говорить о возможностях российских оккупационных войск, то в течение 2024 года они действительно планируют перейти в наступление. Вероятно, во второй половине года. То, что мы сегодня можем наблюдать у Часового Яра, еще не пик их наступательных возможностей. Именно на вторую половину 2024 года они планируют устроить как минимум две наступательные операции - на Часов Яр и Купянск", - отметил Коваленко.

По его словам, второстепенной целью для россиян будет линия от Марьинки на Угледар. Также оккупанты попытаются продвигаться в Запорожской области, в частности в районе Роботино.

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Коваленко отметил, что сейчас российские войска пытаются создать буфер безопасности возле Ивановского на Бахмутском направлении.

"Сегодня оккупанты у Часового Яра пытаются сформировать условия для большого наступления. В частности, захват Ивановского, Богдановки, Клещеевки и Андреевки. Особенно это касается Клещеевки и Андреевки, ведь таким образом они пытаются создать для себя буфер безопасности для своего южного фланга из Ивановского", - добавил эксперт.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал Главред, РФ наращивает усилия для оккупации Донецкой, Луганской областей и реализации планов по Запорожской. На Бахмутском российские войска штурмуют Богдановку, Клещеевку, Андреевку и Ивановское, рассказал комбат Юрий Федоренко.

Также на Новопавловском направлении продолжаются жесткие бои. ВСУ продолжают отражать атаки оккупантов у Новомихайловки и Урожайного, а также осуществляют контратаки. Офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов отметил, что враг применяет тактику "двоек", но она не приносит значительных результатов.

Кроме этого, офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк сообщил, что российские войска пытаются захватить Часов Яр в Донецкой области. Однако украинская армия делает все возможное, чтобы не допустить приближения врага к городу.

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