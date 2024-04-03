УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Идет борьба за каждый дом": комбат назвал ключевую цель РФ в Донецкой области

Руслана Заклинская
3 апреля 2024, 19:59
Силы обороны Украины не только сдерживают российские войска, но и вытесняют их с некоторых позиций, рассказал Юрий Федоренко.
'Идет борьба за каждый дом': комбат назвал ключевую цель РФ в Донецкой области
На Бахмутском направлении Силы обороны пытаются выбить россиян из Ивановского / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 31 отдельная механизированная бригада

На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Российские войска штурмуют Богдановку, Клещеевку, Андреевку и Ивановское. Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов ВСУ "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Сирко Юрий Федоренков в эфире Украинского радио.

"Есть населенные пункты, которые, буквально, горят. Противник не оставляет своих намерений в отношении Украины, наращивает способности как военно-промышленного комплекса, так и миграционные процессы, которые происходят у них достаточно живо: это и скрытая мобилизация, и условный рекрутинг, который они ввели - поощрение за подписание контракта в размере единовременного денежного пособия. К примеру, в Санкт-Петербурге дают 5-6 тысяч долларов, в Москве может быть и до восьми тысяч. И, соответственно, люди из провинции достаточно охотно подписывают эти контракты", - отметил Федоренко.

Командир батальона подчеркнул, что РФ наращивает усилия, чтобы оккупировать Донецкую, Луганскую области и реализовать свои планы по Запорожской. По его словам, оккупанты сосредоточили основные усилия на Бахмутском отрезке в направлении города Часов Яр. В то же время Силы обороны Украины не только сдерживают российские войска, но и вытесняют их с некоторых позиций.

видео дня

"В Донецкой области противник сейчас акцентировал свои основные усилия на Бахмутском отрезке в направлении Часового Яра. Почему Часов Яр? Потому что это господствующая высота, и в случае завладения ею противник сможет взять под огневой контроль Константиновку, Дружковку, Краматорск. И, соответственно, организовать плацдарм для дальнейшей оккупации населенного пункта Константиновка, а также возможного выдвижения (если будет так у них по планам) - в направлении Славянска. Соответственно, противник бьет не только по Часовому Яру, а пытается выравнивать линию боевого соприкосновения, штурмует населенный пункт Богдановку, Ивановское, Клещеевку, Андреевку", - добавил военный.

Федоренко отметил, что российские войска не достигли существенных успехов за последнее время. Он также подчеркнул, что несмотря на активность врага, линия фронта остается стабильной, а ВСУ продолжают эффективно отстаивать свои позиции.

"В Богдановке, несмотря на оживленные боевые действия, линия боевого соприкосновения осталась без изменений. Под самым Часовым Яром некоторые позиции мигрируют, условно, которые занимает противник, потом за счет объединенного огневого воздействия и отваги наших пехотных подразделений удается противника вытеснить, восстановить наше положение, то есть линия не стала нестабильна, все время идут боевые насыщенные действия. Населенный пункт Ивановское - сейчас один из самых горячих, наверное, также потому, что противнику удалось более месяца назад занять несколько улиц, потом продвинулся враг дальше, потом Силы обороны его оттеснили", - добавил он.

Военный подчеркнул, что идет борьба даже не за каждую улицу, а за каждый дом в Ивановском. Сейчас 60% под оккупацией, 40% - под контролем Сил обороны. Однако Федоренко заверил, что есть все основания полагать, что украинским защитникам удастся не просто стабилизировать, а выбить оккупантов из населенного пункта.

"Над этим сейчас идет очень-очень эффективная тяжелая работа. По Клищеевке, то существенных успехов за последние сутки враг не имел. Андреевка, как все позиции, которые Силами обороны были заняты, остается за нами", - добавил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов ВСУ "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр имени кошевого атамана Сирко.

Кто такой Юрий Федоренко

Федоренко Юрий Сергеевич (род. 26 апреля 1991, с. Носачев, Смелянский район, Черкасская область) - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный, пишет Википедия.

С сентября 2019 года является внештатным консультантом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, на Новопавловском направлении ведутся интенсивные бои. Силы обороны продолжают отражать атаки оккупантов в Новомихайловке и Урожайном и осуществляют контратаки. Офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов отметил, что враг использует тактику "двоек", но она не приносит значительных результатов.

Также оккупанты изменили тактику на левом берегу Днепра Херсонской области. Россия атакует большим количеством мелких штурмовых групп. Украинские защитники отбили 8 таких попыток, заставляя врага отступить.

Кроме этого, офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк рассказал, что российские войска пытаются захватить город Часов Яр в Донецкой области. Однако украинская армия делает все возможное, чтобы не допустить приближения врага к городу.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Федоренко Бахмут российские войска война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Ростове прогремела серия взрывов: вспыхнул пожар возле зернового терминала

В Ростове прогремела серия взрывов: вспыхнул пожар возле зернового терминала

20:35 Мир
"Идет борьба за каждый дом": комбат назвал ключевую цель РФ в Донецкой области

"Идет борьба за каждый дом": комбат назвал ключевую цель РФ в Донецкой области

19:59 Украина
2 градуса тепла, бешеный ветер и дожди: в Украине будет самый холодный день месяца

2 градуса тепла, бешеный ветер и дожди: в Украине будет самый холодный день месяца

19:41 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Уже у Путина на подписи: у Филиппа Киркорова начались серьезные проблемы 5791

Уже у Путина на подписи: у Филиппа Киркорова начались серьезные проблемы

Почему в американских домах нет стиральных машин 5354

Почему в американских домах нет стиральных машин

Три смерти подряд: жена путиниста Певцова запустила себя и почти не выходит из дома 4916

Три смерти подряд: жена путиниста Певцова запустила себя и почти не выходит из дома

Обрюзглого и старого Цекало подловили на фото с молодой женой 4491

Обрюзглого и старого Цекало подловили на фото с молодой женой

Последние новости

20:43

Как пробить очень сильный засор в трубе: что делать, чтобы решить проблему

20:35

В Ростове прогремела серия взрывов: вспыхнул пожар возле зернового терминала

20:34

Как убрать нагар со сковороды снаружи: легкий и рабочий способВидео

19:59

"Идет борьба за каждый дом": комбат назвал ключевую цель РФ в Донецкой области

19:41

2 градуса тепла, бешеный ветер и дожди: в Украине будет самый холодный день месяца

Россия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал РоманенкоРоссия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал Романенко
19:10

Удар по производству "Шахедов", как кофейная чашка холодной воды в жаркий деньмнение

18:57

Кусай локти, Мурат: экс-жена Налчаджиоглу засветилась в "бикини мести"

18:53

"Война никого не обойдет": военный эмоционально высказался о мобилизации с 25 лет

18:46

Что нельзя сажать с капустой: простые, но очень нужные советы для дачниковВидео

Реклама
18:43

Налог на авто: кто из украинцев и когда обязан его заплатить

18:39

"Усиленная оборона города": Синегубов рассказал об угрозе РФ "захватить Харьков"

18:19

Резко поменяли цены на основной элемент борщевого набора: что произошло

17:40

Кулеба сделал громкое заявление о Patriot для Украины

17:32

"Нашли с синяками на голове и наркотиками": у путиниста Тимати траур

17:24

Жестокие бои под Марьинкой: открыт сбор на дроны для 206-го батальона войск ТРО

17:15

"Уничтожены и на ремонте": в ГУР рассказали, сколько истребителей осталось в России

16:48

Макрон давит на Байдена и Шольца: в WSJ раскрыли их позицию по РФ

16:46

Зеркальная дата 04.04.2024: что нельзя делать и как загадать желание

16:39

Населенные пункты "стерты": офицер раскрыл тактику РФ на "горячем" направлении

16:32

"Я не гордая": Маша Ефросинина назвала цену, за которую даст себя погладить

Реклама
16:13

Зачем в церкви звонят колокола: их используют в 3 случаях

16:10

Даже на сообщения не отвечает: Виктория Смеюха из "НЕАНГЕЛОВ" родила первенца

15:57

Лилия Ребрик сменила имидж после рождения третьего ребенкаВидео

15:57

Зеленский жестко ответил на осуждение Запада на удары по российским НПЗ

15:53

Объем 188 млн евро: Финляндия даст новый пакет военной помощи Украине

15:51

Важный, но забытый: для чего нужен "тайный" люк в стиральной машинеВидео

15:48

Астафьева набрала 10 килограмм и показала, что делает с ними

15:36

Что будет, если вас укусил клещ: какая опасность для жизни

15:29

Кто из украинцев может раньше времени уйти на пенсию: советы чиновников

15:17

РФ готовит новую волну мобилизации: Зеленский назвал дату и раскрыл цель Кремля

15:06

Три смерти подряд: жена путиниста Певцова запустила себя и почти не выходит из дома

14:45

В НАТО анонсировали новый формат помощи Украине: что он предусматривает

14:36

Известная светская журналистка назвала самую "зашкварную" украинскую звезду

14:17

"Провалий в Москве": появилась смешная пародия на скандальное интервью Повалий в РФ

14:05

Путин хочет насолить Западу: Виталий Кулик – о легализации "Талибана" РоссиейЭксклюзив

13:55

"Много штурмовых групп": украинские военные раскрыли тяжелую ситуацию под Херсоном

13:54

Она все знает: Ксения Собчак пообщалась с Максимом Галкиным - детали

13:42

Там "настоящий ад": войска РФ прорываются к стратегическому городу - офицер НГУ

12:47

"Загружено 50 ракет": Гуменюк предупредила о массированном обстреле "Калибрами"

12:46

Молодая жена престарелого Петросяна перешла на мат и послала россиян

Реклама
12:45

Почему в американских домах нет стиральных машин

12:39

Мокрый снег и +6 градусов днем: синоптик назвала дату серьезного похолодания

12:38

"Угроза ракетных и бомбовых ударов": в ВСУ предупредили об атаке со стороны Беларуси

12:29

Как сохранить молодость с помощью одного продукта: диетолог дала совет

12:22

Есть риск краха линии фронта: в Politico описали мрачную картину для Украины

12:16

Драматический исход для Украины и Хорватии - букмекеры про Евровидение-2024

12:11

Церковный праздник 4 апреля: что запрещено делать в день преподобного Иосифа

11:58

"Удар неизбежен": в ГУР рассказали, когда уничтожат Крымский мост

11:55

РФ нацелилась на захват одного крупного города: генерал оценил угрозу

11:41

Настоящий гений: красавец-сын Галкина и Пугачевой потряс способностями

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчине
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять