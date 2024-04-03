'Идет борьба за каждый дом': комбат назвал ключевую цель РФ в Донецкой области

Силы обороны Украины не только сдерживают российские войска, но и вытесняют их с некоторых позиций, рассказал Юрий Федоренко.

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На Бахмутском направлении Силы обороны пытаются выбить россиян из Ивановского / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 31 отдельная механизированная бригада

На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Российские войска штурмуют Богдановку, Клещеевку, Андреевку и Ивановское. Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов ВСУ "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Сирко Юрий Федоренков в эфире Украинского радио.

"Есть населенные пункты, которые, буквально, горят. Противник не оставляет своих намерений в отношении Украины, наращивает способности как военно-промышленного комплекса, так и миграционные процессы, которые происходят у них достаточно живо: это и скрытая мобилизация, и условный рекрутинг, который они ввели - поощрение за подписание контракта в размере единовременного денежного пособия. К примеру, в Санкт-Петербурге дают 5-6 тысяч долларов, в Москве может быть и до восьми тысяч. И, соответственно, люди из провинции достаточно охотно подписывают эти контракты", - отметил Федоренко.

Командир батальона подчеркнул, что РФ наращивает усилия, чтобы оккупировать Донецкую, Луганскую области и реализовать свои планы по Запорожской. По его словам, оккупанты сосредоточили основные усилия на Бахмутском отрезке в направлении города Часов Яр. В то же время Силы обороны Украины не только сдерживают российские войска, но и вытесняют их с некоторых позиций.

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"В Донецкой области противник сейчас акцентировал свои основные усилия на Бахмутском отрезке в направлении Часового Яра. Почему Часов Яр? Потому что это господствующая высота, и в случае завладения ею противник сможет взять под огневой контроль Константиновку, Дружковку, Краматорск. И, соответственно, организовать плацдарм для дальнейшей оккупации населенного пункта Константиновка, а также возможного выдвижения (если будет так у них по планам) - в направлении Славянска. Соответственно, противник бьет не только по Часовому Яру, а пытается выравнивать линию боевого соприкосновения, штурмует населенный пункт Богдановку, Ивановское, Клещеевку, Андреевку", - добавил военный.

Федоренко отметил, что российские войска не достигли существенных успехов за последнее время. Он также подчеркнул, что несмотря на активность врага, линия фронта остается стабильной, а ВСУ продолжают эффективно отстаивать свои позиции.

"В Богдановке, несмотря на оживленные боевые действия, линия боевого соприкосновения осталась без изменений. Под самым Часовым Яром некоторые позиции мигрируют, условно, которые занимает противник, потом за счет объединенного огневого воздействия и отваги наших пехотных подразделений удается противника вытеснить, восстановить наше положение, то есть линия не стала нестабильна, все время идут боевые насыщенные действия. Населенный пункт Ивановское - сейчас один из самых горячих, наверное, также потому, что противнику удалось более месяца назад занять несколько улиц, потом продвинулся враг дальше, потом Силы обороны его оттеснили", - добавил он.

Военный подчеркнул, что идет борьба даже не за каждую улицу, а за каждый дом в Ивановском. Сейчас 60% под оккупацией, 40% - под контролем Сил обороны. Однако Федоренко заверил, что есть все основания полагать, что украинским защитникам удастся не просто стабилизировать, а выбить оккупантов из населенного пункта.

"Над этим сейчас идет очень-очень эффективная тяжелая работа. По Клищеевке, то существенных успехов за последние сутки враг не имел. Андреевка, как все позиции, которые Силами обороны были заняты, остается за нами", - добавил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов ВСУ "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр имени кошевого атамана Сирко.

Кто такой Юрий Федоренко Федоренко Юрий Сергеевич (род. 26 апреля 1991, с. Носачев, Смелянский район, Черкасская область) - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный, пишет Википедия. С сентября 2019 года является внештатным консультантом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, на Новопавловском направлении ведутся интенсивные бои. Силы обороны продолжают отражать атаки оккупантов в Новомихайловке и Урожайном и осуществляют контратаки. Офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов отметил, что враг использует тактику "двоек", но она не приносит значительных результатов.

Также оккупанты изменили тактику на левом берегу Днепра Херсонской области. Россия атакует большим количеством мелких штурмовых групп. Украинские защитники отбили 8 таких попыток, заставляя врага отступить.

Кроме этого, офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк рассказал, что российские войска пытаются захватить город Часов Яр в Донецкой области. Однако украинская армия делает все возможное, чтобы не допустить приближения врага к городу.

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