'Загружено 50 ракет': Гуменюк предупредила о массированном обстреле 'Калибрами'

Гуменюк сообщила, что угроза ракетного удара с моря остается высокой, ведь российские ракетоносители уже загружены ракетами "Калибр".

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РФ может ударить "Калибрами" с моря "в любой момент" / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ, скриншот из видео

Несмотря на то, что российские войска контролируют лишь часть Черного моря и ищут новые возможности для вывода кораблей, у них остаются ракетоносители с загруженными ракетами. Это означает, что враг может использовать "Калибры" для нового массированного удара. Об этом сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Апостроф TV.

Она отмечает, что даже если вражеская армия не может активно действовать в акватории Черного моря, у нее все еще остаются ракетоносители.

"Несмотря на то, что россияне не могут активно действовать в акватории Черного моря, но в базах у них все равно стоят уже загруженные "Калибрами" ракетоносители. Опасность остается высокой. Загружено 50 ракет", - отметила Гуменюк. видео дня

Она добавила, что включая надводные и подводные корабли, по состоянию на зараза количество российских ракетоносителей в Черном море составляет 9 единиц.

Кроме того, она отметила, что за последний месяц россияне дважды выводили ракетоносители на боевое дежурство в Черном море перед массированными атаками по территории Украины с применением БПЛА. Именно поэтому, Гуменюк указывает на то, что враг может применить ракеты "Калибр" в любой момент.

"Каждый раз именно подводные ракетоносители они выводили, что свидетельствует о том, что они опасаются ударов украинскими морскими дронами и БПЛА. Очевидно, что подводный корабль проще уберечь от такого типа угроз", - отмечает Наталья Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Удары по Украине - последствия обстрелов

Российские оккупанты, вероятно, продолжают изучать обстановку, анализируя наиболее подходящие маршруты для запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории Украины. Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш.

Российские оккупанты 2 апреля осуществили ракетный удар по городу Днепр. Среди раненых есть дети. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что Россия имеет возможность провести массированные комбинированные атаки по территории Украины и накопила около тысячи ракет различных типов.

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