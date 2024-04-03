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"Удар неизбежен": в ГУР рассказали, когда уничтожат Крымский мост

Юрий Берендий
3 апреля 2024, 11:58
В ГУР отметили, что удары по кораблям Черноморского флота были подготовкой к следующей операции, которая предусматривает полное уничтожение Крымского моста.
'Удар неизбежен': в ГУР рассказали, когда уничтожат Крымский мост
Украина готовит третий удар по Крымскому мосту / Коллаж Главред, фото: телеграм-канал Сергея Братчука

Украина готовит третью попытку атаковали Крымский мост. Украинская разведка разрабатывает план для "неизбежного" уничтожения этой переправы в ближайшее время. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки (ГУР).

"Мы сделаем это в первой половине 2024 года", - сказал один из чиновников ГУР в интервью Guardian.

Кроме этого, он добавил, что Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки, уже имеет "большинство средств для достижения этой цели".

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Отмечается, что Буданов выполнял план, утвержденный президентом Украины Владимиром Зеленским, по "минимизации" военно-морского присутствия России в Черном море.

За последние пять месяцев Украина потопила семь десантных катеров и больших кораблей Черноморского флота России. Представители ГУР отметили, что это была "учебная операция" перед следующим ударом по переправе.

Чиновники отметили, что западное оружие позволило бы Украине быстрее разрушить мост, а Зеленский неоднократно просил Берлин предоставить ему ракетную систему дальнего радиуса действия "Таурус". Канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор отказывался, утверждая, что это было бы равнозначно тому, что его страна принимала бы непосредственное участие в войне с Россией, и это было бы опасной эскалацией.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага

Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ.

В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже находится под контролем Украины, в том числе газодобывающие платформы.

В феврале 2024 года в разведке Великобритании заявили, что успешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.

Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно затруднена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Удары по кораблям Черноморского флота - взрывы в Крыму

После ударов ВСУ по Черноморскому флоту в Крыму российские оккупанты акцентировали свое внимание на состояние инфраструктуры флота в Новороссийске.

ВСУ затопили или вывели из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море с начала агрессии РФ против Украины. Это существенно подорвало военный потенциал России, отметил представитель ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

В частности, 25 марта во временно оккупированном Крыму объекты Черноморского флота РФ попали под обстрел ВСУ. Среди прочего, подтвержден удар В СУ по большому десантному кораблю России "Ямал".

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война в Украине Черноморский флот Крымский мост
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